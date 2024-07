Ewa Błachnio i Jacek Jeschke odpadli z "Tańca z Gwiazdami"! To spore zaskoczenie, ponieważ, jak do tej pory, szło im świetnie! W programie zostały już tylko 4 pary. Za tydzień ćwierćfinał walki o Kryształową Kulę. Tydzień temu z tanecznym show pożegnali się typowani na jednych z faworytów - Ula Dębska i Wojtek Jeschke.

Dzisiejszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy! Gwiazdy i tancerze zatańczyli do polskich i zagranicznych radiowych hitów. Ewa Błachnio i Jacek Jeschke do piosenki Grzegorza Hyżego „Pod wiatr”. Niestety przebój gwiazdora nie przyniósł im szczęścia.

Zwyciężczyni 4 edycji show Ewelina Lisowska zaśpiewała „Prostą sprawę”, do której sambę zatańczyli Olga Kalicka i Rafał Maserak. Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła wykonali w cha-chy do hitu Szymona Chodynieckiego „Z całych sił”, a Robertowi Wabichowi i Hani Żudziewicz w tańcu współczesnym towarzyszyła będzie Monika Lewczuk w przeboju „Ty i ja”. Ostatnie trio utworzyli Misheel Jargalsaikhan, Jan Kliment oraz Jula, która zaśpiewała swój hit „Milion słów”.

Zobacz zapis naszej relacji minuta po minucie!

Relacja NA ŻYWO z 7. odcinka Tańca z gwiazdami - zapis

22:01 - Z programem żegnają się Ewa Błachnio i Jacek Jeschke. Nie do wiary!

21:59 - Wracamy po przerwie reklamowej! Pora na ogłoszenie wyników! Kto już za chwilę zakończy swoją przygodę z tanecznym show? Zagrożeni są Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła oraz Ewa Błachnio i Jacek Jeschke.

21:35 - Kto dziś odpadnie z programu? Jakie są Wasze typy?

21:29 - Co o tańcu Adama Zdrójkowskiego mówi jury?

Jest coś interesującego w Twoich ruchach i w Twojej bezradności albo niewinności - Malitowski.

Było o wiele lepiej niż ten pierwszy taniec - Grabowski.

To było lepsze niż ten quick step. Zgodzę się z Andrzejem - Pavlović.

Iwona Pavlović 5

Andrzej Grabowski 9

Beata Tyszkiewicz 8

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 29 punktów.

21:33 - A na parkiecie już czekają Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła. Towarzyszyć im będzie Szymona Chodyniecki ze swoim hitem "Z całych sił". Para zatańczy cha-chę.

21:29 - Jak ten piękny jazz w ich wykonaniu spodobał się jury?

Było to bardzo magiczne. Powinien powstać film taneczny. W rolach głównych Olga Kalicka i Robert Wabich - Pavlović.

Naprawdę to było piękne - Grabowski.

Z tygodnia na tydzień tańczysz coraz lepiej, ale dzisiaj to już przesadziłaś - Malitowski.

Iwona Pavlović 10

Andrzej Grabowski 10

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 10

Para zdobyła łącznie 40 punktów. To druga 40-tka w dzisiejszym programie!

21:24 - Olga Kalicka i Rafał Maserak zatańczą jazz. Towarzyszyć im będzie utwór Fransa "If I were sorry".

21:20 - Pora na oceny jury! Znowu będzie czterdziestka?

Robert, jeszcze więcej ognia i to studio spłonie, jak pochodnia - Malitowski.

Genialna w sensie obrazka cha-cha. Za mało rytmiczna trochę - Pavlović.

Iwona Pavlović 8

Andrzej Grabowski 10

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 9

Para zdobyła łącznie 37 punktów.

21:17 - Następna para to Robert Wabich i Hania Żudziewicz. W cha-chy towarzyszyć im będzie Monika Lewczuk w przeboju „Ty i ja”.

21:13 - Co na to jury? Jakie oceny zdobędą Misheel i Jan? Nie wszystkie figury wyszły im idealnie. ;)

Masz tyle wdzięku, tyle klasy... Natomiast, kiedy stanęliście w tej ramie, i ramka, i praca stóp biduleczki - Pavlović.

Iwona Pavlović 6

Andrzej Grabowski 9

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 6

Para zdobyła łącznie 30 punktów.

21:09 - Na parkiecie Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment. Zatańczą fokstrota do hitu "Seven years" Lukasa Grahama. Jak im się uda połączyć klasyczny taniec z nowoczesną piosenką? Towarzyszy im młodsza siostra aktorki - Mi Mi.

21:05 - Czy jury będzie zachwycone? Zaraz się przekonamy!

To opowiadanie, które tu przedstawiliście, bardzo mi się podobało - Grabowski.

Ciekawe to było. Zabrakło mi zróżnicowania. Pokaz był na jednym poziomie energetycznym - Pavlović.

Iwona Pavlović 8

Andrzej Grabowski 9

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 33 punkty.

21:03 - Pora na taniec współczesny w wykonaniu Ewy Błachnio i Jacka Jeschke do hitu Grzegorza Hyżego „Pod wiatr”.

21:00 - Co na to wykonanie powie jury?

Tak zwana łopatologia taneczna! Ja pękałam ze śmiechu. To jeden z Twoim gorszych tańców - Pavlović

Ty nie musisz być idealny, Ty musisz być wyjątkowy. A wyjątkowy jesteś - Malitowski.

Iwona Pavlović 4

Andrzej Grabowski 8

Beata Tyszkiewicz 8

Michał Malitowski 6

Para zdobyła łącznie 26 punktów.

20:55 - Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła będą tańczyć quick stepa do hitu Zary Larsson "Lush Life". Jak im pójdzie?

ONS

20:51 - Jak ta dynamiczna samba spodobała się jurorom? Pora na oceny!

Pani jest niezwykle dojrzała w tym tańcu - Grabowski.

Jakie Ty masz ciało! Stworzone do tańca - Pavlović.

Iwona Pavlović 9

Andrzej Grabowski 10

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 9

Para zdobyła łącznie 38 punktów.

20:48 - Na parkiecie pojawili się Olga Kalicka i Rafał Maserak. Zatańczą sambę do piosenki zwyciężczyni 4. edycji "Tańca z Gwiazdami", Eweliny Lisowskiej.

Eastnews

20:45 - Czy to wykonanie spodobało się jurorom? Zobaczcie oceny!

To jest szokujące, co Ty robisz na parkiecie! Chciałabym ogłosić, że Robert Wabich, na wszystkie edycje, jest najlepiej tańczącym fokstrota, który jest najtrudniejszym tańcem - Pavlović.

Tak pan tańczy, że wszystkie kobiety chciałyby z panem tańczyć - Tyszkiewicz.

Iwona Pavlović 10

Andrzej Grabowski 10

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 10

Para zdobyła łącznie 40 punktów. To pierwsza 40-tka w tej edycji programu!

20:40 - Kolejna para dziś to Robert Wabich i Hanna Żudziewicz. Zatańczą klasycznego fokstrota do hitu "Las on you". Jak im pójdzie?

Zobacz też: Kim jest Robert Wabich?

20:35 - Jak ich taniec przypadł do gustu jury?

Bardzo ładnie tańczyłaś rytmicznie nogami. Subtelnie, dla konesera - Pavlović

Bardzo ładnie, piękna suknia, cudowny Janek - Tyszkiewicz.

Iwona Pavlović 8

Andrzej Grabowski 9

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 8

Para zdobyła łącznie 34 punkty.

ONS

20:33 - Wracamy po przerwie reklamowej. Na parkiecie pojawią się teraz Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment. Będą tańczyć cha-chę do utworu Juli "Milion słów".

20:15 - Jak taniec Ewy i Jacka spodobał się jurorom?

Wolę Cię Ewo w standardzie - powiedział Michał Malitowski.

Bardzo przyjemnie było na Was patrzeć - podsumował Andrzej Grabowski.

Iwona Pavlović 6

Andrzej Grabowski 9

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 31 punktów.

20:11 - Jako pierwszy zatańczą dziś Ewa Błachnio i Jacek Jeschke do przeboju "Waiting all night". Wykonają jive'a. Tańczą bardzo dynamicznie! Świetnie im idzie! Co na to jury?

Eastnews

20:05 - Zaczynamy siódmy odcinek! Kto awansuje do ćwierćfinału? Przekonamy się już dziś! Zostało pięć par! Już za trzy tygodnie finał. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy! Gwiazdy tańczyć będą do hitów radiowych. Na widowni Ula Dębska, która tydzień temu odpadła z programu.

Eastnews

W programie wciąż tańczą następujące pary:

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke

Robert Wabich i Hanna Żudziewicz

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła

Olga Kalicka i Rafał Maserak

Kto dziś odpadnie?

