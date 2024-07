Z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Ula Dębska i Wojtek! Co za niespodzianka! Ta para była typowana jako jedni z faworytów tanecznego show. Niestety już w szóstym odcinku pożegnali się z programem. Zobaczcie szczegółową relację minuta po minucie! Dzisiejszy odcinek był wyjątkowy i wzbudził ogromne emocje!

Relacja NA ŻYWO - zapis

21:59 Decyzją widzów i jurorów z programu odpadają Ula i Wojtek!

21:58 Ula i Wojtek to pierwsza para, która jest zagrożona. Druga zagrożona para to Micheele i Jan. Pozostałe pary przechodzą do kolejnego odcinka.

21:56 Pora na ogłoszenie wyników! Kogoś dziś pożegnamy?

21:38 Za nami wszystkie tańce! To już półmetek tej edycji programu! Kto dziś dopadnie? W punktacji prowadzą Ewa i Jacek!

21:33 Jak jury spodobał się ten taniec?

Bardzo miło się na was patrzyło - Andrzej Grabowski.

Fajnie, że jest humor na koniec programu - Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski 9

Iwona Pavlović 8

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 9

Para zdobyła łącznie 35 punktów.

21:29 Kolejna para to Olga Kalicka i Adam Zdrójkowski. Czy na parkiecie pójdzie im równie dobrze, co na planie filmowym? Będą tańczyć jive’a.

21:25 Jak to tango przypadło do gustu jury?

Wyjątkowy spektakl taneczny, który pięknie udźwignęliście - Iwona Pavlović.

Pierwszy raz amator z amatorem na tak wysokim poziomie! - Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 9

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 9

Para zdobyła łącznie 38 punkty.



21:22 Kolejna łączona para to Ewa Błachnio i Robert Wabich. Będą tańczyć tango. Jak im pójdzie?

21:17 Co na ten taniec jury?

Bardzo mi się to podobało! - Michał Malitowski.

W obrazku byłyście fantastyczne. Natomiast bez tych panów byłyście takie bezbronne - Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski 9

Iwona Pavlović 7

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 8

Para zdobyła łącznie 33 punkty.

21:14 Teraz gwiazdy wystąpią w parach! Jako pierwsze na parkiecie wystąpią dwie panie: Ula Dębska i Misheel Jargalsaikhan. Jak im się uda? Dziewczyny są przeszczęśliwe, że są razem w parze. Ich tancerze też są zachwyceni tym duetem. Czy jury też będzie? Dziewczyny wystąpią w strojach stewardess!

21:13 Ewa i Jacek na pierwszym miejscu z 39 punktami! Czy to oni dziś zwyciężą?

21:08 Dziadkowie Adama są zachwyceni tańcem! A co na to jury? Pora na oceny.

Dzisiaj będzie pochwała! Partnerowałeś bardzo ładnie - Michał Malitowski.

Ten taniec współczesny ci leżał. Czułeś się w nim swobodnie - Beata Tyszkiewicz.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 5

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 31 punktów.

21:06 Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła dedykują taniec dziadkom Adama. Będą tańczyć taniec współczesny.

21:04 Brat cioteczny Olgi jest niezwykle wdzięczny! Co za emocje! W prezencie dostaje piłkę z podpisami całej polskiej reprezentacji rugby na wózkach. Pora na oceny jury!

Mamy dziś najpiękniejszą złotą syrenkę - Beata Tyszkiewicz.

To było doskonałe - Andrzej Grabowski.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 8

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 35 punktów.

20:58 Olga Kalicka i Rafał Maserak będą tańczyć dla brata ciotecznego Olgi, Kamila. Będzie to walc wiedeński ze specjalną dedykacją dla Kamila, który w zeszłym roku miał wypadek na motocyklu, w wyniku czego jeździ na wózku inwalidzkim. Olga walczy ze łzami, opowiadając o nim. Gwiazda chce swoim tańcem dodać Kamilowi otuchy i wsparcia.

20:54 Mama Ewy jest bardzo wzruszona! Całusom i uściskom nie ma końca! A co na to jury?

Tańczyłaś tak, że jutro jadę do Wieruszowa i zabieram Cię na turniej - Iwona Pavlović.

Byliście w tym tańcu jednym organizmem - Andrzej Grabowski.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 10

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 9

Para zdobyła łącznie 39 punktów.

20:45 Babcia Uli jest bardzo wzruszona! Pora na oceny jury. Jak im się podobał walc wiedeński?

Czułam, jak drgasz i zastanawiam się, czy to są nerwy, czy wzruszenia - Iwona Pavlović.

Ten obrót, który wykonaliście był po prostu boski - Beata Tyszkiewicz.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 7

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 34 punkty.

20:41 Ula Dębska i Wojtek Jeschke będą tańczyć dla babci Uli. Para zatańczy walca wiedeńskiego do piosenki z filmu "Noce i dnie", ulubionego filmu babci Uli.

20:36 Mama Misheel oraz Jana są w studio i są bardzo wzruszone! Aktorka i tancerz przekazują swoim mamom rysunki. Pora na oceny jury.

Muszę powiedzieć, że to był twój najbardziej spójny taniec - powiedział Michał Malitowski.

Niezwykła spoistość was razem - Beata Tyszkiewicz.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 6

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 8

Para zdobyła łącznie 33 punkty.

20:32 Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment zatańczą jako drudzy. Misheel dedykuje swój taniec dwóm mamom - rodzonej oraz serialowej, którą młodziutka aktorka się inspirowała. Gwiazda jest bardzo wzruszona, Jan Kliment również. Tancerz wspomina swojego ojca. Para zatańczy taniec współczesny.

20:15 Żona jest dumna z Roberta! Hania jest niezwykle wzruszona tańcem. A co na to jury? Pora na pierwsze dziś oceny.

Robercie masz niezwykle inteligenty taniec. Nic tu nie jest przypadkowe - Iwona Pavlović.

Było to fantastyczne - Andrzej Grabowski.

Facecie to grzyby, a prawdziwe jest jeden na milion i mamy go tu w programie. To jest Robert - Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 9

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 7

Para zdobyła łącznie 35 punktów.

20:11 Pierwszy taniec zatańczą Robert Wabich i Hanna Żudziewicz. Robert dedykuje taniec swojej żonie Katarzynie, z którą jest od 24 lat. Para zatańczy walca wiedeńskiego do piosenki "When a man loves a woman". Hania dedykuje ten taniec swoim braciom, którzy już odeszli. Ze wzruszeniem odpowiada o braciach.

20:09 Rywale łączą się w pary, by zatańczyć wspólny taniec. Ich trenerzy mogą tylko patrzeć. Nowe pary, nowa sytuacja, nowe emocje! Jak im pójdzie?

20.05 Zaczynamy szósty odcinek szóstej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Przed nami niespełna dwie godziny tanecznych emocji! Po raz pierwszy w "TzG" gwiazda zatańczy z gwiazdą. Uczestnicy zaprosili również do studia swoje bliskie osoby, którym zadedykują taniec.

W programie wciąż tańczą następujące pary:

Ewa Błachnio i Jacek Jeshke

Robert Wabich i Hanna Żudziewicz

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła

Ula Dębska i Wojtek Jeschke

Olga Kalicka i Rafał Maserak

