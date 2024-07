Sławomir Zapała i Magda Molenda odpadli w piątym odcinku Tańca z Gwiazdami. Zobaczcie zapis naszej relacji!

21.55 Teraz najważniejsza chwila w show! Z programu odpadają Sławomir Zapała i Magda Molenda!

21.28 Wszystkie tańce już za nami! Jak wygląda punktacja?

Sławomir i Magda Molenda 27 punktów

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke 38 punktów

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła 33 punkty

Ula Dębska i Wojtek Jeschke 35 punktów

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment 33 punkty

Robert Wabich i Hania Żudziewicz 38 punktów

Olga Kalicka i Rafał Maserak 38 punktów

21.26 Olga Kalicka i Rafał Maserak wcielili się w Piękną i Bestię! Ich taniec był naprawdę piękny.

Para zdobyła 38 punktów!

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 10

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 8

21.16 Hania Żudziewicz i Robert Wabich jako jaskiniowcy na parkiecie? Czemu nie! A co powiedzieli jurorzy na Freda Flinstona i Wilmę?

Pan ma taką lekkość w tańcu. Od samego początku sama przyjemność. Taki potężny chłop, a tak fantastycznie to robi -zakończył Andrzej Grabowski.

Para zdobyła 38 punktów!

Andrzej Grabowski 10

Iwona Pavlović 9

Beata Tyszkiewicz 10

Michał Malitowski 9

Jak Wam się podobają w takim wydaniu?

21.08 Teraz na parkiecie Misheel Jargalsaikhan​ i Jan Kliment. Aktorka wcieliła się w słynną Pocahontas. Co na jej taniec powiedziało jury?

Misheel - from zero to hero! Dzisiaj jest inna dziewczyna - rozpoczął ocenę Michał Malitowski.