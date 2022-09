Przed nami 2. odcinek 8. edycji " Tańca z gwiazdami "! Ta edycja jest wyjątkowa a to za sprawą udziału w show kontrowersyjnego rapera Popka, modelki Renaty Kaczoruk czy pary, która ponoć rozstała się tuż przed 1. odcinkiem show czyli Jarosława Kreta i Beaty Tadli . Co wydarzy się w 2.odcinku? Kto okaże się najlepszy, a kto dziś odpadnie? Zapraszamy do naszej relacji! Drugi odcinek 8. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” - RELACJA NA ŻYWO 22:10 - Czas na wyniki. Tym razem z show pożegnają się dwie pary! Kto? Jako pierwsi odpadli - Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska. Kto również pożegnał się z show? Jarosław Kret i Lenka Klimentowa! 21:55 - A na koniec Dariusz Wieteska i Katarzyna Vu Manh. Para zatańczyła pasodoble do "It's My Life". Jesteś najlepiej tańczącym facetem dzisiaj - powiedziała Iwona. Technicznie słabo, ale Twoje zaangażowanie na bardzo wysokim poziomie - powiedział Michał. Iwona Pavlović - 7 Andrzej Grabowski - 9 Ola Jordan - 8 Michał Malitowski - 6 21:50 - Teraz projektantka z "Nasz nowy dom" Martyna Kupczyk i tancerz Żora Korolyov. Zatańczą cza-czę. Chciałabym, żebyś bardziej pracowała nad stopami, ale były fajne momenty - powiedziała Ola. Z rytmu wypadałaś bardzo często, ale generalnie przyjemnie się to oglądało - powiedział Michał. Iwona Pavlović - 4 Andrzej Grabowski - 7 Ola Jordan - 7 Michał Malitowski - 5 21:40 - Teraz Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska. W poprzednim odcinku poszło im fatalnie i byli wśród zagrożonych par. Jak będzie teraz? - Bardzo mi się podobało. Byłeś śmieszny, wyglądałeś totalnie idiotycznie, tak miało być, to był taniec wstydu, podobało mi się - powiedział Grabowski, ale reszta jurorów...