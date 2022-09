"Taniec z Gwiazdami 13": Izabela Janachowska miażdży Krzysztofa Rutkowskiego!

Wczorajszy odcinek "Tańca z gwiazdami" był pełen emocji, ale największe poruszenie wśród widowni programu wzbudziła awantura między Beatą Tyszkiewicz a Iwoną Pavlović! O co poszło? Jurorki posprzeczały się o notę, którą Tyszkiewicz przyznała Annie Karczmarczyk za walca wiedeńskiego! Awantura o taniec Anny Karczmarczyk! Aktorka w ostatnim odcinku show zatańczyła walca wiedeńskiego. Iwona Pavlović powiedziała jej, że taniec był wspaniały, a pozostali jurorzy zgodzili się z nią i obsypali aktorkę samymi komplementami. Wydawało się, że wszystko jest jasne i Karczmarczyk po raz kolejny w tym programie dostanie same 10-tki. Jednak Beata Tyszkiewicz w ostatniej chwili zmieniła zdanie i choć pozowali jurorzy przyznali Ani najwyższą notę, ona wybrała tabliczkę z numerem 9! Iwona Pavlović była na nią za to wściekła. Nie mogła zareagować od razu, ale gdy po występie kolejnego uczestnika, dostała możliwość zabrania głosu, powiedziała co myśli o zachowaniu Beaty. Jestem tak wkurzona na Beatę za notę, która dała wcześniejszej parze, że nie mogę się skupić na ocenieniu Rafała. Ja wiem, że każdy ma swoje prawo mieć swoja ocenę, ale to wciąż siedzi we mnie. Trzasnęłabym ją w łeb!, powiedziała Iwona. Co na to Beata? Ale o co ci chodzi? Bo ja zapomniałam, odpowiedziała Beata. Ich dyskusję szybko przerwał Krzysztof Ibisz i poprosił Iwonę, żeby skupiła się na ocenie Jonkisza. Ona jednak cały czas była bardzo zdenerwowana. Co o tym myślicie? Czy Beata Tyszkiewicz rzeczywiście niesprawiedliwie zaniżyła notę dla Ani Karczmarczyk ? ZOBACZ: Konflikt w "Tańcu z Gwiazdami"? Tancerze mają dosyć Agnieszki Kaczorowskiej?! Michał Malitowski i Beata Tyszkiewicz przyznają noty Iwona Pavlović była zaskoczona notą Beaty Beata Tyszkiewicz zaskoczyła wszystkich...