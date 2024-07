Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła jako pierwsi pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami". Tancerka nie kryła złości. Wraz z aktorem nagrali również wideo, w którym podzielili się swoimi emocjami i zasugerowali fanom, by pisali petycję do produkcji o ich przywrócenie. Werdykt po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zszokował również Izabelę Janachowską:

Z takiego tanecznego punktu widzenia no absolutnie Łukasz nie powinien odpaść - powiedziała w rozmowie z Party.pl

Co jeszcze nam zdradziła?

"Taniec z gwiazdami 13": Izabela Janachowska o Łukaszu Płoszajskim

W pierwszym "Tańca z Gwiazdami" odpadł Łukasza Płoszajski i Wiktoria Omyła. Werdykt był zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i dla pozostałych uczestników. Niedługo po emisji odcinka Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła skomentowali werdykt w "Tańcu z Gwiazdami". Nie ukrywali, że są mocno rozczarowani głosowaniem. Wiktoria Omyła zasugerowała również, że może Łukasz Płoszajski "był zbyt normalny" i nie miał ckliwej historii, która mogłaby nabijać oglądalność.

Werdykt "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z Party.pl skomentowała również Izabela Janachowska. Prowadząca również była zaskoczona, tym co wydarzyło się pod koniec programu. Według niej aktor poradził sobie świetnie i z tanecznego punktu widzenia nie zasłużył na przegraną:

Z takiego tanecznego punktu widzenia no absolutnie Łukasz nie powinien odpaść. On naprawdę bardzo dobrze tańczył, świetnie sobie radził, facetom zawsze trochę jest trudniej w tańcu, natomiast on miał ogromne predyspozycje i poczucie rytmu i fajne ciało. Więc oczywiście ten werdykt mnie osobiście zaskoczył bardzo, bardzo - przyznała prowadząca.

Dodała jednak, że "Taniec z Gwiazdami" jest nieprzewidywalny i to właśnie czyni ten program wyjątkowym. Przyznała, że trzeba pamiętać, że to nie tylko format o tańcu ale również o ludziach. Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się, co jeszcze zdradziła Izabela Janachowska.

