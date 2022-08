"Taniec z Gwiazdami 13": Krzysztof Rutkowski z żoną miażdżą Iwonę Pavlović: "Dlatego była złośliwa"

Krzysztof Rutkowski w rozmowie z mediami skomentował niską ocenę od Iwony Pavlović. W pierwszym odcinku trzynastej edycji "Tańca z Gwiazdami" jurorka bardzo krytycznie oceniła występ detektywa i przyznała mu zaledwie jeden punkt. Teraz Krzysztof Rutkowski nie ukrywa, że jego zdaniem w tanecznym show poradził sobie całkiem nieźle, a Iwona Pavlović - jak twierdzi detektyw- miała się na nim odegrać za sprawę, którą się zajmuje!

W miniony poniedziałek, 29 sierpnia, ruszyła trzynasta edycja "Tańca z Gwiazdami. W najnowszej odsłonie tanecznego show o Kryształową Kulę walczą m.in. Karolina Pisarek, Michał Mikołajczak i Agnieszka Litwin. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" jurorzy zachwycili się tańcem Jacka Jelonka i Michała Danilczuka, a najgorzej ocenili Krzysztofa Rutkowskiego i Sylwię Madeńską.

Okazuje się, że zupełnie inne zdanie na temat swojego występu ma sam Krzysztof Rutkowski! Co więcej, detektyw twierdzi, że wpływ na ocenę Iwony Pavlović miała pewna sprawa, którą zajmuje się jego biuro detektywistyczne!

Piotr Molecki/East News

Tego samego zdania jest również żona Krzysztofa Rutkowskiego! Maja Rutkowski, która w towarzystwie syna kibicowała detektywowi w "Tańcu z Gwiazdami" twierdzi, że Iwona Pavlović była złośliwa wobec jej męża.

(...) pani Iwona jeździła na Zanzibar, a my mamy to na oku. Dużo nie będę zdradzać, ale myślę, że pani Iwona dlatego była złośliwa w stosunku do tego, co nasze biuro wykonuje przeciwko Wojtkowi z Zanzibaru, który oszukał wiele osób i naszych też klientów i pracujemy nad tą sprawą. Myślę, że ta złośliwość w stosunku do Krzysztofa była właśnie z tym związana. Szkoda, że pani Iwona nie potrafi się bawić. Dobrze się bawiła na Zanzibarze, a tutaj jednak nie jest obiektywna, no ale to jest taka moja ocena- żona Krzysztofa Rutkowskiego powiedziała dla portalu plotek.pl.