"Taniec z Gwiazdami 13": Widzowie miażdżą występ Krzysztofa Rutkowskiego. "Parodia tańca"

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" odpadła jedna z ulubionych par z "Love Island" - Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Przed emisją programu okazało się, że Sylwia i Mikołaj rozstali się , a parą już są tylko na parkiecie, a nie w życiu prywatnym. Doskonale o tym wiedzieli prowadzący "Taniec z gwiazdami" - Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz, którzy próbowali wprost zadać im pytanie dotyczące tego, czy naprawdę para definitywnie się rozstała. Głos zabrał Mikołaj: Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, jest nam ciężko, bo nie ukrywam, że ją kocham. Pomyślałem jednak, że tylko trzęsienie ziemi może nam pomóc. To stereotyp, że jeśli ludzie się rozstają, to muszą drzeć koty. Potrafimy w trudnych chwilach dobrze pracować - powiedział Mikołaj Jędruszczak. Krzysztof Ibisz do Sylwii i Mikołaja z "Love Island": "Jest ta miłość czy jej nie ma?" Krzysztof Ibisz chciał wyciągnąć więcej informacji i zadał wprost pytanie Mikołajowi i Sylwii, kiedy okazało się, że para ostatecznie żegna się z show: No to jak jest z tą miłością u was? Jest w końcu czy jej nie ma? Powiedzcie, bo nie wytrzymam! - zapytał wprost Krzysztof Ibisz. Głos zabrał Mikołaj Jędruszczak. Sylwia nie chciała się wypowiadać na temat jej życia prywatnego: Chciałem podziękować Sylwii, że mnie znosiła i z tego drewna coś na koniec ulepiła - odpowiedział wymijająco Jędruszczak. Zobacz także: Mikołaj i Sylwia z "Love Island" przechodzą kolejny kryzys? Para nie mieszka ze sobą! Potem zdawkowo odpowiedziała również Sylwia Madeńska, która na temat rozstania również nie chciała się wypowiadać: Chciałam podziękować produkcji, jurorom, widzom. Najbardziej jestem dumna z Mikołaja, trochę przykro, że czas odpadać, bo zaczął się...