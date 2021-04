Córka Sylwii Grzeszczak wystąpiła w nowym teledysku „Prawda o nas”. Bogna zaśpiewała razem z mamą!

Sylwia Grzeszczak wydała nowy singiel „Prawda o nas”. To nie jedyna niespodziania, jaką przygotowała artystka. W teledysku gwiazdy wystąpiła i zaśpiewała jej córka, Bogna! 5-latka pójdzie w ślady swojej mamy?

Sylwia Grzeszczak wydała singiel „Prawda o nas”, który jest zapowiedzią jej czwartego solowego albumu. Gwiazda sama zdradziła, że "melodia narodziła się ponad rok temu w samochodzie, podczas podróży po Europie. Słowa natomiast pisało życie". Sylwia Grzeszczak do nowego singla zdecydowała się na nietypowy teledysk, w którym pokazuje swoje życie prywatne, kulisy koncertów i zabawy z córką. Jednak najbardziej wzruszającym momentem, jaki został umieszczony w klipie jest wspólne śpiewanie Sylwii Grzeszczak z córką.

W komentarzu pod oficjalnym teledyskiem gwiazda wyznała, co skłoniło ją to wyboru scenariusza teledysku złożonego z prywatnych zdjęć i nagrań:

Podczas pracy nad klipem w głowie przewijały mi się różne scenariusze. Jednak wybrałam ten najbardziej prawdziwy, naturalny i niewyreżyserowany. Zostały zmontowane nagrania z mojego telefonu zza kulis koncertów, podróży i efekt już po próbnych kilkunastu sekundach utwierdził mnie w przekonaniu, że taki teledysk najbardziej odda charakter tej piosenki. Zapraszam do oglądania :)

Fani artystki są zachwyceni formą teledysku i zdjęciami Sylwii Grzeszczak z córeczką. Na koniec teledysku Bogna sama śpiewa piosenkę "Prawda o nas":

Jest pięknie! super naturalnie 😍 wisienka na torcie Twojej twórczości! ♥️

Clip i piosenka są cudowne ❤

oddaje Ciebie w 100%,pokazuje jaka jesteś naturalna,a taka jestes najlepsza!😍

Delikatność i prawda jaka wylewa się z tej piosenki oraz idealnie dopasowany do klimatu teledysk, to zdecydowanie najlepsze co widziałem i słyszałem od długiego czasu!