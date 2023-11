Reklama

Co za niespodzianka! Jurorzy programu "The Voice Kids", który będziemy mogli oglądać już od 1. stycznia w TVP 2, nagrali świąteczną piosenką oraz teledysk! Edyta Górniak, Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski zaśpiewali singiel „Wake Up” z repertuaru zespołu The Vamps. Ponadto - powstał również teledysk z najlepszymi fragmentami z pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids"! Chcecie się wprowadzić w świąteczny nastrój? Zobaczcie ten teledysk ;)

Czekacie na premierę "The Voice Kids"?

Reklama

Zobacz także: Kwiatkowski pomógł w chorobie Górniak. Zrobił dla niej coś, na co nie każdego byłoby stać!