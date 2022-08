Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawiła na odważną metamorfozę. Uczestniczka show TVN7 zdecydowała się na zmianę długości i koloru swoich włosów . Teraz ma pięknego long boba i ciemny odcień brązu. Oczywiście metamorfoza Agnieszki zrobiła na fanach ogromne wrażenie, jednak niektórzy zaczęli rozmyślać, co może oznaczać wpis pod nową fotografią, w którym dziewczyna zapowiada dalsze zmiany w życiu! Z tego też względu szybko pojawiły się plotki o... ciąży! Czy Agnieszka zdecydowała się je skomentować? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Radosne wieści u Agnieszki i Wojtka! Fani od dawna na to czekali! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Agnieszka jest w ciąży? Agnieszka i Wojtek to ulubieńcy widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Para zaskarbiła serca tysięcy fanów swoją szczerością, otwartością i poczuciem humoru. Małżonkowie od pierwszych chwil bardzo przypadli sobie do gustu i jak widać, nic w tej kwestii nie zmieniło się w przeciągu dwóch ostatnich lat. Agnieszka i Wojtek dalej tworzą szczęśliwy i zgrany związek i wygląda na to, że snują coraz poważniejsze plany na przyszłość. Ostatnio Agnieszka coraz częściej w swoich wpisach nawiązuje do wielkich zmian w jej życiu. Jak na razie uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdradza, o co dokładnie chodzi, jednak fani domyślają się, że może to być ślub kościelny, albo... ciąża! Czas na ZMIANY! A to jedna z nich 😁 Będzie się działo… - napisała pod zdjęciem ze swojej metamorfozy Agnieszka. W komentarzach pod najnowszym postem Agnieszki pełno jest wpisów, w których internauci spekulują na temat ciąży bohaterki "Ślubu od pierwszego...