Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała w sieci nowe zdjęcie, na którym znów się uśmiecha. Czy była uczestniczka hitu TVN7 znów jest szczęśliwa? Oliwia pokazała, kto wspiera ją po rozstaniu z Łukaszem! Internauci są zachwyceni jej najnowszą fotką na Instagramie. Tylko spójrzcie, gdzie i z kim spędza czas Oliwia. Oliwia pokazała nowe zdjęcie Oliwia i Łukasz wystąpili w ostatniej, czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między uczestnikami hitu TVN7 zaiskrzyło już przy pierwszym spotkaniu, a z czasem zakochali się w sobie. Tuż po emisji ostatniego odcinka "ŚOPW" okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka - syn pary przyszedł na świat w maju 2020 roku. Niestety, jakiś czas temu internauci zaczęli podejrzewać, że Oliwia i Łukasz przechodzą poważny kryzys. Para nie komentowała plotek na swój temat, jednak pod koniec grudnia ostatecznie Oliwia opubliowała w sieci oświadczenie , w którym przyznała, że jej związek z Łukaszem to już przeszłość. Była para na kilka tygodni zniknęła z Instagrama i dopiero od niedawna zaczęli pokazywać w sieci nowe zdjęcia i relacje. Teraz Oliwia opublikowała nowe zdjęcie, na którym znów się uśmiecha. Okazuje się, że była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w towarzystwie swoich bliskich wybrała się do Parku Śląskiego. Za nich powinnam do Częstochowy na kolanach zaiwaniać ❤️ I to z Gdańska 😄 Życzę Wam takich ludzi wokół siebie 😘- napisała Oliwia. Internauci są zachwyceni widokiem uśmiechniętej i szczęśliwej Oliwii. - Pięknie wyglądasz 🤩♥️♥️ - Dobrze jest mieć pozytywnych ludzi wokół siebie 💛 - Kwitniesz Oliwia❤️❤️ - Bardzo miło Cię widzieć z takim uśmiechem na twarzy😀😘-...