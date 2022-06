To była najbardziej zaskakująca edycja „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Najwięcej emocji wzbudziło rozstanie Agnieszki i Kamila. Dlaczego się rozwodzą? Trzy śluby i trzy decyzje o rozwodzie – to bilans siódmej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Finał show był pełen zwrotów akcji, bo początkowo wszystkie trzy pary (Agnieszka i Kamil, Dorota i Piotr oraz Patrycja i Adam) zdecydowały się pozostać w małżeństwie, ale gdy kamery TVN zniknęły z ich życia, postanowiły się rozwieść. I to oburzyło widzów. „Ta edycja to jakaś porażka”, „Żadna z par do siebie nie pasowała”, pisali. Jak na te zarzuty odpowiada ekspertka show, psycholog Magdalena Chorzewska? Nie mamy sobie nic do zarzucenia pod kątem metody doboru par, ale to jest eksperyment, więc nie zawsze musi się udać. W życiu ludzie też się rozstają. Nie mamy algorytmu na idealną narzeczoną – mówi. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Rozstanie Agnieszki i Kamila Najwięcej emocji wśród widzów wzbudziło rozstanie Agnieszki i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", bo pochodzący z Włocławka uczestnik nagle rzucił żonę, która wcześniej zmieniła dla niego całe swoje życie. Wielu fanów programu odetchnęło z ulgą, kiedy okazało się, że Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również się rozstali, bo niektórzy uważają mężczyznę za manipulatora i tyrana. Emocje w tej edycji sięgały zenitu, ale takiego finału nikt się nie spodziewał. Dlaczego wszystkie związki się rozpadły? Pary nie do pary Podczas ślubu Agnieszki i Kamila wydawało się, że ta dwójka jest sobie przeznaczona. Po powrocie z podróży poślubnej zamieszkali razem, a dwa tygodnie później Agnieszka rzuciła pracę i na stałe przeprowadziła się do męża. Eksperci przestrzegali uczestniczkę, że powiela schematy z poprzednich...