"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka podsumowuje miniony rok. "Zapomnieć te wszystkie chwile"

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentował swoją relację z Agnieszką. Czy były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu żałuje, że tak szybko podjął decyzję o rozstaniu z żoną? Agnieszka chyba nie będzie zachwycona szczerym wyznaniem Kamila. Sprawdźcie, co powiedział w najnowszym wywiadzie! Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o związku z Agnieszką Kamil wziął udział w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli go z Agnieszką. I chociaż wydawało się, że para świetne się dogaduje to ostatecznie okazało się, że po zakończeniu eksperymentu Kamil zdecydował się na rozstanie z żoną. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo przeżyła rozstanie z Kamilem, ale dziś jest już gotowa na nowy związek- ostatnio okazało się nawet, że Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała się na randkę! Teraz, kilka tygodni po finale programu Kamil zdradził, czy żałuje rozstania z Agnieszką... Patrząc z perspektywy czasu, nadal twierdzę, że nie było szansy na happy end. Jeśli nie w tamtym momencie, to myślę, że prędzej czy później i tak byśmy się rozstali- wyznał w rozmowie z Telemagazynem. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Zachowanie Patrycji, Doroty i Agnieszki podzieliło internautów. Piotr komentuje Kamil zdradził również, że jeszcze nie rozwiódł się z Agnieszką- para czeka na pierwszą rozprawęw sądzie. Kamil skomentował przy okazji plany Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która zgłosiła się do kolejnej edycji programu. Myślę, że z Agnieszki strony to była forma żartu ze zgłoszeniem się do kolejnej edycji. Ja osobiście drugi raz bym nie chciał brać udziału w tym samym programie - raz nie wyszło, to wystarczy-...