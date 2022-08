"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zapowiada wielkie zmiany. "Nowe życie, nowe relacje"

Po zaskakującym finale 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wiemy już, że Kamil i Agnieszka nie będą tworzyć dalej relacji. Ci oraz inni uczestnicy, którzy nie zaznali szczęścia w programie, w miniony weekend zostali zaproszeni do "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedzieli o swoich doświadczeniach w eksperymencie. Wśród gości zabrakło Kamila, który miał ważny powód by nie pojawić się na kanapie u Marcina Prokopa i Doroty Wellman. Niektórym fanom to się nie spodobało. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil skrytykowany za niepojawienie się w "Dzień Dobry TVN" "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie dla każdej pary okazał się szczęśliwy. Związek Kamila i Agnieszki nie przetrwał próby czasu i para rozstała się zaraz po zakończeniu siódmej edycji programu. Teraz oboje są gotowi na nowe związki a Agnieszka wyznała nawet, że zgłosi się do nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" by po raz kolejny poszukać szczęścia w miłości. Jej były telewizyjny mąż także jest otwarty na nową znajomość po programie. Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli zaproszeni do "Dzień Dobry TVN" , gdzie obok innych uczestników eksperymentu mieli podzielić się swoim doświadczeniem w programie. Jak się później okazało, w miniony weekend na kanapie śniadaniowego pasma TVN wśród Agnieszki, Adama i Piotra, którym nie wyszło w miłosnym eksperymencie, zabrakło Kamila. Uczestnik programu poinformował, że nie może udzielić wywiadu ponieważ w tej chwili miał inne plany. Okazało się, że Kamil nie mógł przyjść do śniadaniówki ponieważ w tym czasie brał udział w "Runmagedonie" oraz wybrał się ze znajomymi z poprzednich edycji do...Energylandii. Powód nieobecności Kamila w programie oburzył internautów. ...