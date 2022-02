"Ślub od pierwszego wejrzenia: Julia odpoczywa z ukochanym: "Raj na ziemi"

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zdjęcia z romantycznych wakacji z ukochanym. Choć w programie nie udało jej się znaleźć miłości, teraz jest najszczęśliwsza na świecie. Była uczestniczka i jej partner udali się nad morze, a Julia odnalazła swoje miejsce na ziemi.

Spójrzcie, jakie piękne kadry pojawiły się w jej mediach społecznościowych!

Julia była uczestniczką 6. edycji kontrowersyjnego programu miłosnego TVN. Eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopasowali do niej Tomasza. Małżonkowie od początku nie byli sobą zachwyceni, jednak starali się odnaleźć w sobie te cechy, które ich łączą. Punktem zapalnym w ich relacji okazała się rozmowa z psychologiem, Piotrem Mosakiem, gdy Tomasz wyznał Julii, że powinna schudnąć.

Od tej rozmowy, każda kolejna próba załagodzenia konfliktu kończyła się większą kłótnią i żalem do współmałżonka. Ostatecznie tydzień przed planowanym podjęciem decyzji Julia wyprowadziła się od męża. W finale oboje jednogłośnie podjęli decyzję o rozwodzie. Do dzisiaj małżonkowie nie utrzymują kontaktu, jedynie wymieniają krótkie informacje dotyczące rozwodu.

Niedługo po zakończeniu programu Julia wyznała, że udało jej się znaleźć miłość poza show. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chce jednak, aby jej partner pozostał anonimowy, dlatego nie publikuje relacji z jego twarzą. Niedawno na jej Instagramie pojawiło się jednak wspólne zdjęcie, a w miniony weekend spotkali się w Krakowie z uczestnikami innych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Instagram @ golebiowska.julka

Wizyta w Krakowie okazała się jedynie przystankiem w dalszej podróży Julii i jej partnera. Para wybrała się wspólnie na romantyczne wakacje. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdradziła, gdzie jest.

Pokochałam to zagraniczne miasto za... morze 🙂 kto mnie choć trochę zna to wie, że kocham wodę i jest to dla mnie raj na ziemi❤ Morza szum, ptaków śpiew...😂😂 Taki relaks po stresującym dniu w podróży 🙂 oczywiście With My Love 💕 - napisała na swoim Instagramie.