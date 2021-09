"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wstrząsająca historia Julii. Jej były partner bardzo ją skrzywdził

4. edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dobiegła końca, jednak emocje wśród fanów po finale wydają się być w dalszym ciągu ogromne. Niewątpliwie miało na to wpływ zachowanie jednego z uczestników, Adama, który dodatkowo spotęgował emocje wśród widzów swoim wpisem w mediach społecznościowych. Ekspertka programu Magdalena Chorzewska zabrała głos w sprawie relacji Adama i Joanny w programie. Na InstaStory psycholog odniosła się również do głośnego wpisu Adama. Zobaczcie! Zobacz także: Joanna ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” może liczyć na koleżankę z programu. Ona również przeżyła zawód Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała głos w sprawie relacji Joanny i Adama! Joanna i Adam to jedyna para 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", która wzięła rozwód. Niestety w głównej mierze wynikało to z powodu decyzji Adama, który stwierdził, że woli rozwijać tę znajomość stopniowo i na spokojnie, dlatego podjął decyzję o rozstaniu. Adam obiecał przy ekspertach, że pomimo rozstania z żoną, będzie się spotykał z Joanną po zakończeniu eksperymentu i dbał o ich wzajemne relacje. Tak się jednak nie stało. Po emisji finałowego odcinka chłopak zamieścił również wpis, w którym odpowiedział na krytyczne komentarze oraz zdradził kulisy programu. hejtminiegra 😃#smiesznecopiszecie🤣😂 #jasieniemartwie 🤗#korzystajzżycia 🍸🍹🍯🍰🍻@#$% final final i po finale...emocje Was nie opuszczają tak jak nie opuszcza mnie ochota powiedzieć wszystko jak to wygląda po za kamerami. Rozumiem, że oceniacie to co Tv pokazała lecz szkoda że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z Ekspertów i potraktował...