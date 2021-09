"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Znamy pierwszych uczestników! Kim są Kasia, Tomek i Aneta?

Finał czwartego sezonu " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wywołał mnóstwo kontrowersji. Zachowanie Adama i sposób w jaki potraktował Joannę rozwścieczyło internautów. Fani programu wspierają uczestniczkę jak tylko mogą, znaleźli jej nawet... nowego partnera! Widzowie uważają, że Joanna i Marcin Wichrowski z drugiego sezonu stworzyliby idealną parę. Uczestnik odniósł się do tych rozmyślań. Zobacz także: Joanna ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” może liczyć na koleżankę z programu. Ona również przeżyła zawód Marcin i Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą parą? Joanna pomimo smutnego finału eksperymentu w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie załamała się. Ostatni odcinek show oglądała w gronie nowych przyjaciół. Towarzyszyli jej Agnieszka i Wojtek oraz uczestnicy poprzednich edycji show. Widzowie nie mogą pogodzić się z finałem eksperymentu i zachowaniem Adama. Uważają, że nigdy nie zasługiwał na taką kobietę jak Joanna. Z kolei dla niej znaleźli nowego kandydata! Nieśmiało zasugerowali, że to właśnie z Marcinem Wichrowskim mogłaby stworzyć udaną parę, a już szczególnie dlatego, że darzą się sympatią: - Może wśród przyjaciół znajdziesz męża? 🥰 - Pasowałaby Asia idealnie do Marcina 😍😍 - To samo pomyślałam. @marcin.wichrowski @samosia_zosia33 nie wiem dlaczego, ale i wizualnie i spokojem, który macie w sobie, osobowością pasowalibyście do siebie najbardziej ze wszystkich osób ze wszystkich edycji. ❤️ Marcin Wichrowski postanowił skomentować te sugestie i zaznaczył, że z Asią łączy go tylko przyjaźń: Dobra jest z Asi koleżanka i tak pozostanie, a miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie szuka poklasku, nie pamięta złego...😊 Od...