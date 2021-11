"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Paweł żałuje, że został połączony w parę z Kasią? 

Wojtek pokazał romantyczne zdjęcie z Agnieszką. Tak intymnych kadrów jeszcze nigdy nie publikowali! Ale oni muszą się kochać! Uczestnik " Ślubu od pierwszego wejrzenia " napisał kilka wzruszających słów podsumowujących to, co czuje do swojej żony. Szczęściarze! Zobacz także: Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez niewinny szczegół podpadli internautom. "Szybko Pani skreśla ludzi" Romantyczne zdjęcie Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Wojtek i Agnieszka to bohaterowie czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wydawać by się mogło, że oboje przypadli sobie do gustu niemalże od razu. Dziś wciąż tworzą szczęśliwą parę, a nawet planują kolejny ślub! Tym razem kościelny. Uczestnicy przyznali, że podczas ostatniego roku miewali również trudne chwile w związku ale to właśnie one przekonały ich, że bardzo im na sobie zależy. Wojtek opublikował właśnie romantyczne zdjęcie z żoną i napisał, że to właśnie w jej ramionach codziennie znajduje ukojenie, a wszystkie troski przestają mieć znaczenie: Kolejny dzień... I znów gonitwa, praca, wyjazdy, załatwianie... Sprawy dnia codziennego, czasami nie masz czasu nawet się zatrzymać, żeby pomyśleć, że może czas Ci ucieka przez palce... Zostaje Ci tylko to nieprzyjemne uczucie... Ale nagle wracasz do domu i jest lepiej, już jesteście razem, spokojni i czas się zatrzymuje. Możesz wziąć oddech i się zrelaksować w jej/jego ramionach. Kto tak ma jak ja? Ależ oni są ze sobą szczęśliwi! Zobacz także: Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wezmą ślub kościelny! Kiedy? Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz pierwszy pokazał tak intymne zdjęcie z żoną ...