"Ślub od pierwszego wejrzenia": Pierwsze wspólne święta Laury i Karola. To zdjęcie mówi wszystko!

Już niebawem na antenie TVP1 wystartuje 2. edycja "Sanatorium miłości" . Podczas prezentacji zimowej ramówki stacji poznaliśmy pierwszych kilku uczestników. Jednak wciąż nie zapominamy o seniorach, którzy wystąpili w 1. edycji show. Szczególnie ciekawi nas sytuacja Małgosi i Marka - jedynej pary, która powstała dzięki programowi. Czy seniorzy, mimo chwilowego rozstania, postanowili do siebie wrócić? Tylko spójrzcie na ich najnowsze zdjęcia! Małgorzata i Marek z "Sanatorium miłości" wrócili do siebie? Małgorzata i Marek poznali się jeszcze w pociągu, który wiózł ich do Ustronia. Jednak wtedy nie wiedzieli, że oboje wezmą udział w tym samym programie. Marek od początku zwrócił uwagę na piękną kompankę podróży. Nic więc dziwnego, że od pierwszego dnia na planie "Sanatorium miłości" starał się ją adorować. Małgorzata, choć miała wielu kandydatów do wyboru, postawiła na znajomość z Markiem. Po programie para snuła nawet wspólne plany. Oboje poznali swoje rodziny. Niestety, w okolicach świąt wielkanocnych między nimi coś się popsuło. Marek nie odwiedził swej ukochanej w jej domu na święta. Ponoć obraził się za to, że zwróciła mu uwagę na jego zachowanie. (...) zrozumiałam, że to nie człowiek dla mnie - kilka miesięcy temu Małgosia mówiła w rozmowie z "Rewią". Zobacz także: Miał być ślub, a wyszło... rozstanie! Małgosia i Marek z "Sanatorium miłości" nie są już razem Ostatnio para spotkała się jednak w większym gronie. Małgorzata i Marek spędzają bowiem andrzejkowy weekend z Joanną i Wiesławą, które poznali w "Sanatorium miłości". Ostatnia z nich pochwaliła się wspólnym zdjęciem na Instagramie. Myślicie, że w przypadku Marka...