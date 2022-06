"Ślub od pierwszego wejrzenia" Martyna podzieliła się radosną nowiną. Fani rzucili się z gratulacjami

Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zyskała ogromną sympatię widzów, mimo że to właśnie jej małżeństwo w telewizyjnym eksperymencie wzbudziło wiele kontrowersji. Uczestniczka nie znalazła miłości w programie, ale jak się okazuje prawdziwe uczucie dopiero na nią czekało. Martyna jest szczęśliwie zakochana i już niedługo zostanie mamą a teraz jeszcze pochwaliła się wspaniałym wydarzeniem!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Martyna pokazała partnera

Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odkąd ogłosiła, że jest w ciąży bardzo chętnie utrzymuje ze swoimi fanami kontakt. Uczestniczka opowiada o tym, jak się czuje, jakie ma plany co do swojej nowej, życiowej roli. Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła także już płeć swojego dziecka!

Teraz Martyna podzieliła się nową, wspaniałą nowiną. Niedługo przed porodem przyszła mama postanowiła wybrać się na małe wakacje, ale nie wiedziała, że czeka ją wspaniała niespodzianka! Podczas wyjazdu nad morze ukochany uczestniczki poprosił ją o rękę! Odpowiedź mogła być tylko jedna!

- Taaaaaak ❤️😍 Najszczęśliwsza ❤️ Krynicę Morską zapamiętam na całe życie - przyznała szczęśliwa uczestniczka.

lankija/Instagram

Fani, a także byli uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast zaczęli gratulować zakochanym!

- Gratulacje ❤️ 😍 - Martynka jeszcze raz gratulacje dla Was 🥰🥰.. Teraz czekamy na Wasze wesele ❤️ - Najserdeczniejsze gratulacje 👏 Dużo miłości i zdrowia 🍀😘

Martyna pochwaliła się też pierścionkiem. To bardzo klasyczny i delikatny model!

lankija/Instagram

Martyna w ten sposób w końcu pokazała swojego ukochanego! Fani byli bardzo ciekawi partnera uczestniczki, a właściwie, już narzeczonego, ponieważ to on miał być spełnieniem marzeń Martyny nie tylko jako najlepszy towarzysz życia, ale także typ mężczyzny. Widzowie doskonale pamiętali, że w małżeństwie z Przemkiem z 3. edycji uczestniczce nie podobał się nie tylko charakter, ale także wygląd męża. Martyna w specjalnych odcinkach programu pochwaliła się, że teraz jej ukochany jest uosobieniem jej ideału. Co prawda Martyna miała później żal do produkcji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za to, że w specjalnym odcinku pokazano jedynie jej wypowiedzi dotyczące wyglądu zarówno byłego męża jak i aktualnego partnera. Teraz w końcu uczestniczka pochwaliła się swoją miłością.

Serdecznie gratulujemy!

