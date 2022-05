"Ślub od pierwszego wejrzenia" Martyna ujawniła płeć dziecka! 

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka! Para zdecydowała się podzielić szczęśliwą nowiną w programie "Dzień dobry TVN", a ciążowy brzuszek jest już na tyle widoczny, że nie da się go ukryć pod stylizacją. Teraz Agnieszka pochwaliła się zdjęciem z sesji ciążowej i zdradziła, że nie może się doczekać aż dziecko przyjdzie na świat. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czekają na narodziny pierwszego dziecka. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przechodzą w swoim życiu prawdziwą rewolucję! Niedawno odnowili przysięgę małżeńską , a Agnieszka Łyczakowska zdecydowała się zmienić nazwisko na podwójne. Uczestniczka kontrowersyjnego programu jakiś czas temu postawiła na ostre cięcie i już wtedy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sugerowali, że to może być zapowiedzią wielkich zmian w życiu. Teraz okazało się, że mieli rację! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży! Co mogę tu napisać?! Myśli kłębią mi się jak tornado… Przyszedł czas kiedy czujemy, że możemy podzielić się z Wami najradośniejszą dla nas nowiną. Tak będę matką, będziemy rodzicami, nosze pod swoim serduszkiem nasz kochany cud. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że "droga do tego cudu nie była prosta" teraz jest bardzo szczęśliwa i cieszy się z każdego dnia ciąży, nawet jeśli czasem musi zmierzyć się z charakterystycznymi dla tego stanu dolegliwościami: I chodź droga do tego cudu nie była prosta: -Jestem wdzięczna, że mogę cieszyć się z bycia w ciąży i z przeżywania „plusów i minusów” 9 miesięcy. Ogromnie cieszymy się, że nasz bobas jest zdrowy i nie możemy się doczekać kiedy...