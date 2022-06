"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka jest zakochana? Pokazała zdjęcie z randki!

Agnieszka Łyczakowska, którą widzowie pokochali w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , pochwaliła się nowym zdjęciem i jak się okazało, nieźle zaszalała u fryzjera! Jej metamorfoza robi wrażenie, a fani uczestniczki show TVN7 są zgodni, że zmiana fryzury, choć odważna, jest naprawdę na plus. Zobaczcie sami! Zobacz także: Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ukrywali to od ponad roku! I wreszcie mogą o tym mówić Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nową fryzurę Agnieszka Łyczakowska już od ponad dwóch lat jest w szczęśliwym związku z Wojtkiem Janikiem, którego poznała dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para od razu złapała ze sobą świetny kontakt i jak widać, bardzo dobrze dogaduje się do dziś! Agnieszka i Wojtek są jedyną parą 4. edycji, która trwa dalej w małżeństwie, bo jak wiadomo, Oliwia i Łukasz z tej samej edycji eksperymentu, rozstali się w grudniu ubiegłego roku . Agnieszka i Wojtek podbili serca fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i chociaż od emisji eksperymentu z ich udziałem minęło już sporo czasu, to jednak dalej chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem Youtube czy Instagrama. I właśnie na Instagramie Agnieszki pojawiło się nowe zdjęcie, które nieźle zaskoczyło jej wielbicieli. Jak się okazało, dziewczyna zdecydowała się na odważną metamorfozę! Czas na ZMIANY! A to jedna z nich 😁 Będzie się działo… - napisała Agnieszka pod najnowszym zdjęciem. Uczestniczka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dotychczas nosiła długie włosy, jednak teraz zdecydowała się ściąć je do ramion. Agnieszka zdecydowała się na modnego long boba, a ponadto mocno przyciemniła kolor swoich włosów. Sami spójrzcie, jak...