"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia już układa sobie życie. Fani: "promieniejesz"

Oliwia Ciesiółka jest jedną z najpopularniejszych bohaterek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Piękna blondynka, która wzięła udział w 4. edycji matrymonialnego hitu TVN 7, w programie odnalazła bratnią duszę - Łukasza Kuchtę. Niestety, niedługo po narodzinach ich pierworodnego synka, para rozstała się i zarówno Łukasz, jak i Oliwia na jakiś czas zniknęli z mediów społecznościowych. Od pewnego czasu dziewczyna stała się jednak coraz bardziej aktywna na Instagramie, a na jej twarzy znów gości uśmiech. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęła nowy rozdział w życiu.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczyna nowe etap życia

"Ślub od pierwszego wejrzenia" przyczynił się do powstania kilku szczęśliwych małżeństw, jednak dla większości uczestników społeczny eksperyment TVN 7 polegający a dopasowaniu zupełnie obcych sobie osób na podstawie szeroko zarojonych badań psychologicznych i antropologicznych i skojarzeniu ich małżeństwa zakończył się fiaskiem. Tak też było w przypadku Oliwii i Łukasza. Choć ta dwójka postanowiła kontynuować swoją przygodę także poza kamerami, a nawet doczekała się synka - Frania - to z czasem okazało się, że ich oczekiwania względem związku są zbyt odmienne, by mogli dalej tworzyć związek. Oliwia i Łukasz rozstali się zaledwie sześć miesięcy po narodzinach swojego dziecka.

Teraz, gdy od pamiętnych instagramowych oświadczeń o rozpadzie małżeństwa ulubieńców widzów minęło już ponad pół roku, Oliwia na nowo promienieje i coraz chętniej dzieli się z fanami szczegółami swojej codzienności. Niedawno plotkowano, że Oliwia i Łukasz wrócili do siebie, jednak byli uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko zdementowali te doniesienia.

Z Łukaszem jesteśmy w relacji niezmiennie od ponad roku, tej rodzicielskiej :) - odpowiedziała Oliwia Ciesiółka dla Party.pl

Ostatnio również Łukasz potwierdził, że małżeństwo z Oliwią to zamknięty rozdział. Byli uczestnicy społecznego eksperymentu rozprawę rozwodową mają jeszcze przed sobą, jednak wygląda na to, że blond piękność coraz śmielej czerpie z życia garściami. Niedawno Oliwia przeszła metamorfozę i zdecydowała się na nowy kolor włosów. Teraz Ciesiółka dodała mini sesję zdjęciową oraz sentymentalny post, w którym nawiązała do swojego dawnego życia w Gdańsku.

Z tym miastem wiąże się tyle wspomnień! Dla mnie jest absolutnie przepiękne. ❤️

Za każdym razem jak jadę do Gdańska, cieszę się na tą wizytę jak dziecko - napisała na Instagramie Oliwia.

Fani uczestniczki od razu to dostrzegli, że Oliwia znów stała się roześmianą, pełną energii i czerpiącą z życia garściami dziewczyną, jaką widzowie TVN 7 poznali w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

-Obłędnie piękna kobieta. I ten uśmiech. -I ten uśmiech 😍😍😍❤️❤️promieniejesz Oliwka! -Wyglądasz oszołamiająco pięknie ❤️❤️❤️❤️ - Zawsze wyglądała Pani świetnie, ale ostatnio to absolutny sztos 😍 stylowo, nowocześnie i z klasą ❤️ - czytamy w komentarzach.

Bardziej dociekliwi obserwatorzy przypuszczają, że to dzięki nowej miłości. Przypominamy, że jakiś czas temu Oliwia pochwaliła się romantycznym zdjęciem znad morza. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie skomentowała jednak tych sugestii.

Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w odważnej stylizacji! Pasuje na wesele?

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" najwyraźniej już przetrawiła rozstanie z mężem. Piękna blondynka na nowo stała się aktywna w mediach społecznościowych i wyraźnie promienieje.

Oliwia i Łukasz byli jedną z najpopularniejszych par w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Po zakończeniu show nie tylko zdecydowali, że zostaną dalej małżeństwem, ale też doczekali się pierworodnego synka - Frania. Niestety ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało.

Instagram

Choć od pewnego czasu w sieci krążyły plotki, jakoby Oliwia i Łukasz do siebie wrócili, ta dwójka jednoznacznie zaprzecza ty, doniesieniom. Jak przyznała w rozmowie z Party.pl Oliwia, wraz z Łukaszem nie zamierzają do siebie wrócić, jednak ze względu na synka zdecydowali, że postarają się, aby ich relacja była jak najlepsza.