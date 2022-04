"Ślub od pierwszego wejrzenia": Mama Adama znów skradła show. Fani: "Najlepszy moment nudnego odcinka" [SPOJLER]

Patrycja i Adam są trzecią parą, jaką produkcja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprezentowała w 7. sezonie show. I choć na początku ta dwójka budziła wiele skrajnych emocji wśród widzów, teraz wyrasta na ich ulubieńców. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o mamie świeżo upieczonego małżonka. Jej zachowanie podczas wesela sprawiło, że w sieci zawrzało. - Robienie takich rzeczy z zaskoczenia, i to przy TVN, to egocentryzm najwyższych lotów - grzmią internauci. Czym mama Adama aż tak rozwścieczyła fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Sprawdźcie! "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": zachowanie mamy Adama podczas wesela rozwścieczyło fanów Za nami trzy śluby bohaterów 7. edycji hitowego, matrymonialnego show TVN. I choć nowa formuła "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wszystkim widzom przypadła do gustu , nie brakuje również licznych komplementów. Podczas gdy Agnieszka i Kamil już udali się w podróż poślubną, widzowie wciąż mogą śledzić wesela pozostałych małżeństw. Co więcej, niektórzy są nawet pewni, że Patrycja i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem po zakończeniu show , a wszystko przez ich wymowne wspólne nagranie z wesela, jakie pojawiło się niedawno na instagramowym koncie chłopaka. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany na antenie TVN we wtorek, 29 marca, będziemy świadkami dalszego rozwoju wydarzeń na weselach Doroty i Piotra oraz Patrycji i Adama. Niestety, impreza tych drugich już jest gorzko krytykowana przez fanów, którzy obejrzeli odcinek na platformie Player.pl, a wszystko przez zachowanie matki mężczyzny. Podczas weselnych zabaw mama Adama postanowiła bowiem zaskoczyć wszystkich i dać popis swoim wokalnym umiejętnościom. - Tak mnie...