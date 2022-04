W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Piotr zdecydował się poruszyć z Dorotą ważną dla niego kwestię. Uczestnik show chciał porozmawiać z żoną o dzieciach, które są dla niego bardzo ważne w perspektywie dalszego budowania relacji i rodziny. Okazało się jednak, że małżonkowie mają odmienne zdanie, a ich rozmowa omal nie skończyła się kłótnią.

Fani zdecydowali się wyrazić swoje oburzenie w komentarzach. Według widzów, Piotr właśnie przekreślił swoją szansę u Doroty, która początkowo była bardzo zaangażowana. Fani mają dla niego jednak rozwiązanie i twierdzą, że świetnie dogadałby się z... Agnieszką! Sprawdźcie szczegóły!

Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" początkowo byli sobą zachwyceni, choć widzowie nie do końca byli przekonani, czy 29-latka, która nigdy nie była w poważnym związku, ma szansę na stworzenie udanego małżeństwa. Ona delikatna i eteryczna, on silny i spokojny - wydawało się, że idealnie się uzupełniają, co sami początkowo zauważyli. Na późniejszym etapie okazało się jednak, że coraz bardziej nie potrafią się porozumieć, a im bardziej Piotr się stara, tym bardziej Dorota się wycofuje. W ostatnim odcinku Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, że niedługo chciałby zostać ojcem. Na jego nieszczęście okazało się, że Dorota nie myśli w tym momencie o dzieciach.

W sekcji komentarzy pojawiły się krytyczne komentarze, w których widzowie stwierdzili, że Piotr za bardzo naciska Dorotę na dziecko:

Fani zauważyli również, że związek Agnieszki i Kamila nie układa się tak, jak początkowo wszyscy zakładali. Widzowie stwierdzili, że uczestnik show nie jest zainteresowany swoją żoną i nie chce spędzać z nią czasu, a gdy już to się nawet dzieje, to nie patrzy jej w oczy. W głowach internautów pojawił się jednak pomysł, aby uczestnicy... zamienili się żonami, ponieważ według nich Agnieszka chciałaby mieć już rodzinę i dzieci, tak jak mąż Doroty.

- Agnieszka by bardziej pasowała do Piotra. Taka konkretna i zdecydowana. Zaraz by mu leki posortowała i nawet dziecko szybko urodziła. A Dorotka do Adama, nawet wizualnie. A do Kamila - Pyśka. Oboje zdystansowani.

- Myślę, że powinno być jak w jednej z poprzednich edycji. Piotr powinien sparować się z Agnieszką, kto wie, może już do niej napisał, tak jak Karol do Laury, ponoć po pierwszym odcinku.

- Zgadzam się ze wszystkim. Sparowanie Agnieszki i Piotra to dobry pomysł. Agnieszka już by mieszkanie wynajęła i przeprowadziła się do niego. - dywagowali fani.