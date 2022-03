Za nami pierwszy odcinek 5. sezonu " Ślubu od pierwszego wejrzenia "! Poznaliśmy trzy nowe uczestniczki, które wezmą ślub z nieznajomym! Jedną z nich jest Izabela Juszczak z Bytomia! Kim jest 35-letnia piękność i czy uda jej się odnaleźć w programie prawdziwą miłość? Poznaj Izę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zobacz, co pokazuje na co dzień w sieci! Izabela Juszczak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - Instagram, wiek, zdjęcia Izabela Juszczak to pierwsza uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", której eksperci przekazali wiadomość, że mają dla niej męża! Zgodnie stwierdzili, że jest przebojowa, aktywna ale przede wszystkim to dziewczyna, która chce się ustatkować. Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma 35 lat i pochodzi z Bytomia, gdzie od 12 lat prowadzi swój salon fryzjerski. Do tej pory całe jej życie skupiało się wokół pracy. O tym, że zostanie fryzjerką wiedziała już od dzieciństwa. Jestem pracoholiczką ale pracuje nad tym aby to zmienić - zaznacza Niestety w życiu osobistym do tej pory doskwierała jej samotność. Co prawda, kiedy wraca do domu czeka na nią lojalny piesek Lukas, jednak brakuje osoby, którą mogłaby dzielić codzienne troski i radości. Izabela ma za sobą jeden trudny związek, który odbił się piętnem na jej późniejszym życiu: Ten człowiek zrobił mi ogromną krzywdę psychiczną i fizyczną. Nie potrafiłam się z nikim związać, nikomu zaufać - mówiła o swoim eks w programie Jeżeli eksperyment "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się uda, już więcej nie będzie samotna! Wiadomość o tym, że dostała się do programu i znaleziono dla niej męża przyjęła z entuzjazmem! Jaki będzie jej przyszły mąż? Już się nie możemy doczekać, aż go...