Małżeństwo Joanny i Adama z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" rozwija się najwolniej ze wszystkich trzech par. Joanna sądzi, że Adamowi na niej nie zależy i że specjalnie jej unika. Wszystko, co dzieje się w ich relacji, wskazuje na to, że nie ma nadziei na przetrwanie ich małżeństwa. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nowe zdjęcie Agnieszki zaintrygowało fanów. Nadal jest z Wojtkiem? W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Joanna żaliła się siostrze Adama. Powiedziała, że czuje jakby Adam blokował się przy niej i nie próbował nawet otworzyć ani na nią, ani na rozwijanie ich relacji: Mam wrażenie, że Adam mnie ignoruje w każdej możliwej sytuacji - stwierdziła Asia. Siostra Adama w rozmowie zasugerowała, żeby Joanna spróbowała podpić męża, żeby trochę się rozluźnił. Wtedy Joanna zdradziła sekret - okazało się, że kiedy oboje się rozluźnili, Adam powiedział coś Joannie: Nie chciałabym go podpić, bo jak był podpity, to kilka zdań powiedział i chyba nie do końca... - powiedziała Joanna, ale nie chciała skończyć. Co więcej, Adam pocałował Joannę, jednak ona uważa, że to nic nie znaczyło: (...) No w sumie nie ma tego co roztrząsać, ale gdzieś mi to w głowie utkwiło. Wiadomo, ludzie różne rzeczy mówią pod wpływem i nie kontrolują tego, a ja wychodzę z założenia, że mówią szczerze. Fakt, że mnie pocałował, no ale... - wyznała Joanna. Zobacz także: Ania ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje urodziny! Największe wrażenie robi tort! Niestety wszystko wskazuje na to, że Adam i Joanna się rozstaną. Ich uczucie bardzo wolno się rozwija. nawet wizyta u eksperta nie pomogła. Joanna jeszcze próbuje, ale Adam już nie. Podczas rozmowy z...