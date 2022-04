Internauci martwią się o związek Adama i Patrycji ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7". Wszystko przez to, co dzieje się na jego profilu!

Adam i Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie nie spieszyli się z budowaniem relacji. Patrycja jest bardzo wrażliwa i od samego początku tłumaczyła mężowi, że potrzebuje czasu. Adam podszedł z wyrozumiałością do emocji swojej żony i wygląda na to, że ich początki były naprawdę obiecujące. Fani są coraz bardziej pewni tego, że ich relacja miała szanse przetrwać po programie, jednak ostatnie aktywności na Instagramie Adama, dały fanom nieco do myślenia. Wspomnieli o zazdrości Patrycji! O co chodzi?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci piszą o zazdrości Patrycji o Adama. O co chodzi?

Patrycja i Adam w swoim tempie budują relację w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka odetchnęła z ulgą, gdy okazało się, że dopasowany dla niej mąż jest "gaduła" i "ciągnie ją za język", dzięki czemu łatwiej jest jej pokonać własną nieśmiałość. Z dnia na dzień, widzowie mogą obserwować postępy w ich małżeństwie i mają coraz mniej wątpliwości ku temu, że Patrycja i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem po programie. Fani ślubnego formatu obserwują każdy ruch swoich ulubieńców, a niedawno pojawiły się nawet pytania o to czy Adam i Patrycja spodziewają się dziecka, po tym jak uczestnik opublikował zdjęcie przy dziecięcym domku do zabaw.

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi coraz większą sympatię widzów, którzy nie szczędzą mu komplementów w sieci:

- Fajne zdjęcia i super facet😍☺️👍

- Przystojny, miły, sympatyczny, facet z klasą. Życzę powodzenia 🙂

- Fajny chłopak z Ciebie!🙂

- Fajny facet z ciebie, pamiętam jak zobaczyłam pierwszy odc. "Ślubu" i powiedziałam "Patrzcie, takiego męża to ja mogłabym mieć ale już żonę ma 😂😂". Tym dziwniejsze to było, ponieważ stronie od męskiego świata póki co 😅 Także życzę Ci Adaś dużo miłości, najwięcej ile się da ☺️bo widać że dobry z ciebie człowiek. Pisałam to ja, niedoszła żona 😂😂😂 - piszą fanki.

Niektórzy sugerują wręcz, że taka ilość pochwał może wywołać zazdrość u Patrycji! Adam postanowił skonfrontować się z tym zarzutem.

Zachwycone Adamem fanki "Ślubu od pierwszego wejrzenia' mogą wzbudzić zazdrość w Patrycji?

Ojjj, po niektórych komentarzach żona może poczuć się zazdrosna 🙂 Dużo szczęścia dla Was 🙂🙌

Wygląda na to, że Adam nie obawia się takiego scenariusza:

To tylko komentarze 🤗🤗🤗 Pozdrawiam również

Czyżby delikatnie zasugerował, że jego związek z Patrycją ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma się dobrze? Fani przy okazji znaleźli jeszcze jeden dowód na zdjęciu, który może na to wskazywać!

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował serię zdjęć z podróży poślubnej i ówczesnego zwiedzania Polski. Nie wszyscy jednak zorientowali się, z kiedy pochodzą zdjęcia Adama i wypomnieli mu, że na jego zdjęciu widać obrączkę:

- Dobrze widzę że obrączka dalej jest?🙂

- Dobrze widzę że są to zdj z podróży poślubnej?? - uciął spekulacje Adam.

No cóż. Na ostateczną decyzję Patrycji i Adama trzeba będzie poczekać do finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia".