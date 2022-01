"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pokazała zdjęcia z młodości. Ale metamorfoza! 

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories przekazała radosną wiadomość. Była uczestniczka hitu TVN zdradziła, że właśnie dziś została mamą... chrzestną. Anita pokazała w sieci zdjęcia z uroczystości, na której zachwyciła swoim wyglądem. Anita w szczerym wpisie nie ukrywa również, żeby bycie matką chrzestną to dla niej ogromne wyróżnienie. Sprawdźcie, co dokładnie napisała i jak prezentowała się na uroczystości. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została matką chrzestną Anita wzięła udział w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i to właśnie w programie znalazła swoją drugą połówkę. Piękna blondynka wyszła za mąż za Adriana z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Zakochani doczekali się dwójki dzieci: synka Jerzyka i córeczki Bianki. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą śledzic dalsze losy pary za pośrednictwem Instagrama, gdzie Anita chętnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Anita razem z mężem i dziećmi przeprowadzili się do nowego mieszkania, a teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się kolejną, ważną dla niej wiadomością. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita o trudnych chwilach z Adrianem. "Było sporo wątpliwości" Anita podczas relacji na InstaStories pokazała się w eleganckiej stylizacji i zdradziła, że właśnie dziś została matką chrzestną. A dziś po raz kolejny będę mamą! Tym razem chrzestną małego Filipka Stefana. Dla mnie to wielkie wyróżnienie i duża odpowiedzialność ponieważ chrzestna to dla mnie anioł stróż, który ma być przy maluszku w najważniejszych chwilach jego życia i przekazywać mu najlepsze...