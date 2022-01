Joanna Lazar z 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" podzieliła się szczęśliwą nowiną i zdradziła, że spodziewa się dziecka. Uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu podsumowała też ostatni okres swojego życia i nie ukrywa, że sama nie może uwierzyć w to, co się dzieje. Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pisze wprost, że jej największe marzenie się spełniło! Asia Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży! Asia Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już jakiś czas temu zapowiadała poważne zmiany w swoim życiu, a Internauci spekulowali, że uczestniczka 4. edycji może być w ciąży . Teraz wszystko stało się jasne! Joanna potwierdziła te doniesienia i opublikowała zdjęcie USG : Gdyby ktoś 5 lat temu powiedział Mi, że moje życie zmieni się o 180 stopni to bez wachania pomyślałabym,że to wariat. Awans w pracy,własne mieszkanie, niezależność od drugiej osoby, wolność psychiczna, eksperyment @slubodpierwszegowejrzenia i spotkanie miłości życia. Najważniejsze marzenie się spełniło - rodzina 🍀 Czas na zmiany, już nie jesteśmy odpowiedzialni za siebie,ale za nasze dzieciątko❤️ Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar zapowiada ciążę? "Niedługo wszystko się zmieni" Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już pospieszyli z gratulacjami i nie ukrywają, że cieszą się szczęściem Asi: Gratulacje Asiu. Rodzina się powiększy Gratulacje kochani❤️❤️❤️ Wyświetl ten post na Instagramie. Post...