"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol pokazali pierwsze wspólne ucięcia

Najnowsza, 5. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niezaprzeczalnie może być uznana za najbardziej emocjonującą. Już od pierwszych odcinków programu fani ostro krytykowali wybór ekspertów, podkreślając, że pomiędzy Laurą i Maćkiem, Igą i Karolem oraz Izą i Kamilem z pewnością nie pojawi się głębsze uczucie. I choć w przypadku tych pierwszych małżeństw przewidywania sympatyków matrymonialnego hitu TVN 7 okazały się strzałem w dziesiątkę, o tyle Iza i Kamil nadal pozostają w małżeństwie pomimo nieobecności kamer w ich życiu. Ku zaskoczeniu wszystkich, pierwszy raz w historii polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dwójka bohaterów z tego samego sezonu stworzyła związek po zakończeniu show z innym partnerem niż ten, rekomendowany przez specjalistów. Laura i Karol potwierdzili, że są razem. I choć zakochani podkreślali, że mają zamiar zachować swoją zażyłość dla siebie, wszystko wskazuje na to, że już nie zamierzają się ukrywać. Laura i Karol pokazali pierwsze wspólne ujęcia!

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał! Choć od kilku tygodni pojawiały się plotki, że Laura i Karol z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotykają się, to jednak główni zainteresowani przez długi czas ukrywali łączące ich uczucie. Jednak w miniony weekend wszystko stało się jasne! Jedna z fanek programu przyłapała parę podczas wspólnych zakupów w galerii handlowej, a ich wspólna fotografia trafiła do sieci. Nie trzeba było długo czekać na reakcję tej dwójki

Tak twarde dowody sprawiły, że gwiazdor matrymonialnego show TVN 7 w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradził prawdę. Karol ostatecznie przyznał, że spotyka się z Laurą, podkreślił jednak, że para chce chronić swój związek przed medialnym szumem.

- Oboje stwierdziliśmy, że nie chcielibyśmy udzielać wywiadów. Chcemy się cieszyć sobą z dala od medialnego szumu - skomentował krótko Karol.

Również Laura w końcu postanowiła zareagować na pytania o jej związek z Karolem, lajkując komentarz, w którym internauta odnosi się do jej nowej relacji.

- Ciekawe czy Karol z wami był❤️❤️❤️bo już na grupie wasze zdjęcie ktoś wstawił że was widział❤️❤️życzę wam szczęścia - napisał jeden z internautów, a Laura polajkowała ten wpis.

Choć Laura i Karol zdążyli już publicznie potwierdzić swój związek, póki co starają się nie emanować swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Ostatnio para zrobiła jednak mały wyjątek. W niedzielę, 27 czerwca, na instagramowym profilu Laury pojawiły się ujęcia wykonane podczas przejażdżki samochodem, podczas której towarzyszył jej uśmiechnięty od ucha do ucha Karol.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają nadzieję, że para wkrótce zmieni zdanie i przestanie się ukrywać, a wspólne fotografie i nagrania z udziałem tej dwójki trafią na ich instagramowe konta. Póki co, pierwsza nagraniem z ukochanym podzieliła się Lura. Dziewczyna opublikowała InstaStories, na którym widać jak wraz z Karolem udała się na romantyczną przejażdżkę.

Instagram @lori.label.love

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Laura została dopasowana do wycofanego i nieśmiałego Macieja. Choć na początku para dobrze się dogadywała, z czasem w ich związku dochodziło do coraz większych nieporozumień i spięć. Ostatecznie to Laura zażądała rozwodu z Maćkiem.

Screen/Player.pl TVN

Karo z kolei za pomocą szeroko zakrojonych badan psychologicznych i antropologicznych, został mężem energicznej i charyzmatycznej Igi. Niestety różnica zdań i wybuchowy charakter dziewczyny sprawiły, że Karol podjął decyzję o rozwodzie.

Jak się okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" sprawił, że Laura i Karol zyskali ogromną popularność. Pomimo iż eksperci programu uznali, że ta dwójka nie jest dla siebie stworzona, dziś Laura i Karol tworzą szczęśliwy związek.