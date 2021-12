Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez udział w programie spotkała się ze sporą krytyką widzów. Mimo to stara się być aktywna w sieci i chętnie utrzymuje kontakt z tymi, którzy są jej przychylni. Właśnie pokazała w sieci zdjęcie z piękną nastolatką, która jest łudząco podobna do niej samej. Internauci patrząc na to zdjęcie spytali czy... nie jest jej córką!

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem - napisała pod zdjęciem

Kim jest ta dziewczynka?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani pytają Kasię o córkę

Kasia zdobyła popularność dzięki udziałowi w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci sparowali ją z Pawłem. Państwo młodzi początkowo byli sobą zachwyceni a na dodatek okazało się, że mieszkają w sąsiednich miejscowościach. Jednak po ślubie pełnym czułości Kasia zaczęła się dystansować od Pawła. Uczestnik początkowo wykazał się dużą cierpliwością, jednak z czasem zaczęło mu przeszkadzać, że nie jest w stanie niczego dowiedzieć się o własnej żonie. W trakcie eksperymentu okazało się, że Kasia kwestie małżeństwa woli obgadywać ze swoimi przyjaciółkami oraz mamą, a na rozmowy z mężem ostatecznie brakuje jej sił oraz chęci. Widzowie z zaciekawieniem czekają na finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" by dowiedzieć się jak ostatecznie potoczyły się losy Kasi i Pawła. W ostatnich odcinkach w ich relacji pojawiła się nadzieja. Zaraz po tym, gdy Paweł wpadł na pomysł, by zabrać żonę na zakupy ona przyznała:

Wielki finał 6. sezonu zostanie wyemitowany już 14. grudnia. Wtedy oficjalnie wiadomo będzie, co dalej z małżeństwami zawartymi w aktualnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kasia w programie dała się poznać z bardzo rodzinnej strony. Nie jest tajemnicą, że jest "ukochaną córeczką mamusi", a dziennie potrafi odebrać od niej nawet 20 telefonów. Uczestniczka ma również dobre kontakty ze swoją siostrą, a także jej córką, która jest do niej bardzo podobna! Niektórzy fani pomyśleli, że może być jej córką!

- Córunia?

- Nie, siostrzenica ❤️ - wyjaśniła Kasia

- Ojej a taka podobna do Pani😍

- Tak to prawda 💗🙈 - przyznała

Fani byli zgodni, co do tego, że Kasia i jej siostrzenica są do siebie bardzo podobne. W dodatku wygląda na to, że mają ze sobą doskonały kontakt, a nastolatka może liczyć na swoją ciocię:

- Jak dwie kropelki wody 😍

- Ale laska z niej rośnie 😍🔥

- Pięknie dwie księżniczki ❤️