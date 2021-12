Już w najbliższy piątek 15 maja na antenie TVN7 będziemy mogli zobaczyć 12. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Będzie to już przedostatni odcinek 4. edycji eksperymentu! Uczestnicy mają więc ostatnie chwile na spędzenie ze sobą czasu i podjęcie najważniejszej decyzji - czy pozostają w małżeństwie, czy biorą rozwód. Niestety u jednej par znowu pojawi się kryzys. Widzowie będą mogli liczyć na wielkie emocje! Zobaczcie! Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała się bez makijażu. Wygląda olśniewająco! "Ślub od pierwszego wejrzenia": co wydarzy się w przedostatnim odcinku 4. edycji eksperymentu? Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" wszedł już w decydującą fazę. Już 22 maja poznamy ostateczne decyzje uczestników eksperymentu! To właśnie wtedy dowiemy się kto pozostanie w małżeństwie, a kto być może zdecyduje się na rozwód. Jednak zanim to nastąpi, zobaczymy ostatnie chwile par przed podjęciem tej poważnej decyzji. Co zatem wydarzy się w 12. odcinku eksperymentu? Jak już wiadomo, Agnieszka bardzo szybko podjęła decyzję o przeprowadzce do Wojtka. Porzuciła pracę w Łodzi i już zaczęła szukać nowego stanowiska w Krakowie. W 12. odcinku dowiemy się, że pierwsza rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny jednak zakończy się fiaskiem. Na szczęście to niepowodzenie nie załamie Agnieszki! Widać, że bardzo jej zależy na swoim mężu - w końcu przemeblowała dla niego całe swoje życie niemalże natychmiast. Czy ta decyzja nie będzie jednak zbyt pochopna? Z kolei Oliwia i Łukasz spędzili ostatnio czas w rodzinnym mieście chłopaka. Wygląda na to, że po lekkim kryzysie w ich związku nie ma już śladu! Co więcej dziewczyna przyzna, że w swoim mężu odkryła... uczuciową stronę! Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku Łukasz "oświadczył...