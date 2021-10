Choć wesele Kasi i Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyglądało na udane, to jednak fani programu mają duże wątpliwości co do ich związku. Dlaczego?

Kasia i Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku przypadli sobie do gustu. Ich wesele było wspaniałe i aż trudno było uwierzyć w to, że znają się dopiero kilka godzin. Podczas uroczystości weselnych Kasia nie szczędziła czułości Pawłowi, a nawet zdecydowała się na namiętne pocałunki!

Jednak pod koniec minionego odcinka programu mogliśmy zauważyć, że nastawienie dziewczyny w stosunku do męża zmieniło się już podczas wyjazdu w podróż poślubną. Zauważyli to również fani, którzy już przewidują rozstanie tej dwójki właśnie z winy Kasi! Dlaczego tak uważają? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani nie wierzą w małżeństwo Kasi i Pawła?

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zachwyceni doborem par 6. edycji programu. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji, tym razem widzowie uważają decyzje ekspertów za trafne i do tej pory w szczególności podobała im się relacja Kasi i Pawła, którzy już na ślubie przyznali, że są sobą zachwyceni. Nie inaczej było podczas ich wesela - goście bawili się wyśmienicie, a państwo młodzi szybko zaczęli obdarowywać się czułymi gestami, a nawet pocałunkami. Nie dało się wręcz odczuć, że ta dwójka dopiero co się poznała.

Kasia stwierdziła nawet, że to przeznaczenie i jej zdaniem są sobie z Pawłem pisani! Dobry humor nie opuszczał małżonków przez całą ceremonię, ale niestety już następnego dnia dało się odczuć, że Kasia zaczyna się wycofywać.

- Nie wiem z czego to się wczoraj wzięło, ale wydaje mi się, że presja z jednej strony rodziny, z drugiej strony rodziny, jak krzyczeli "gorzko, gorzko, gorzko". Dzisiaj widzę, że z mojej strony jest zupełnie inaczej, że gdzieś tam się krępuję, żeby dać mu buzi. Dla mnie to za szybko się też dzieje - stwierdziła Kasia.

Widać było, że już podczas wyjazdu w podróż poślubną, entuzjazm Kasi opadł. Zauważyli to również widzowie, którzy już uważają, że małżeństwo Kasi i Pawła może nie przetrwać. Część z internautów twierdzi, że dziewczyna ma jeszcze niezaleczone serce po rozstaniu z poprzednim partnerem i nie będzie w stanie się otworzyć na relację z Pawłem.

- Jak dla mnie to Kasia od początku miała jeden cel: mieć ślub i wesele, by pokazać, że i tak będę je miała. Wesele to tylko jedna podniosła noc, życie zaczyna się po weselu, a do związku potrzeba dwóch otwartych i gotowych osób. Jak dla mnie ta Pana Młoda daje się ponieść podniosłej chwili, nic więcej. Myślę, że nic z tego nie będzie. I tak naprawdę, to dość ciężko patrzyło mi się na tę grę aktorską Kasi. Wolałam już Julię i Tomka, oni przynajmniej są prawdziwi i nie udają. Aneta i Robert, kibicuję im. - Dokładnie i dla niej wszystko za szybko no przecież nie rzucił ją na łóżko i nie kazał wypełniać tzw. obowiązków małżeńskich, a trzymanie za rękę i buziaki to przepraszam za szybko soryy !! - Kasia jest trochę dziwna. Wydaje mi się, że ten ślub i wesele to tak na złość poprzedniemu chłopakowi. Wesele się odbyło i przestała się cieszyć, wycofała się gwałtownie. - Zgadzam się w 100% ona ciągle och i ach, ale prawdziwe życie dopiero się zacznie. Zobaczymy

A Wy, co uważacie na ten temat? Zgadzacie się z internautami, czy jednak Waszym zdaniem jest zbyt wcześnie żeby snuć takie teorie?