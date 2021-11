"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia odpowiada na hejt. Bardzo wymowny wpis

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na swoim InstaStory zamieściła nagranie, na którym możemy zobaczyć jak sprząta mieszkanie. Nie wygląda ono jednak na żadne z miejsc, które zostało przedstawione w programie. Czy to może oznaczać, że Agnieszka i Wojtek są dalej ze sobą i zdecydowali się na nowe mieszkanie? Zobaczcie i oceńcie sami! Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zablokowali profile społecznościowe, a internauci snują domysły o... ciąży Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nagraniem z... nowego mieszkania?! Chociaż do zakończenia 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostało już naprawdę niewiele czasu, to jednak fani chcieliby już dowiedzieć się, jak potoczyły się losy wszystkich par, które wzięły udział w eksperymencie. Niewątpliwie widzowie w tej edycji najbardziej polubili Agnieszkę i Wojtka. Większość fanów programu zgodnie twierdzi, że ta para jest po prostu stworzona dla siebie, dlatego internauci nieustannie poszukują kolejnych dowodów na to, czy ta dwójka pozostała w małżeństwie. Agnieszkę na Instagramie obserwuje już prawie 64 tys. fanów! Ostatnio właśnie na InstaStory uczestniczki eksperymentu pojawiło się nagranie, na którym dziewczyna sprząta mieszkanie i najprawdopodobniej jest to salon. To miejsce jednak nie przypomina ani kawalerki Wojtka, ani mieszkania jej rodziców, które mogliśmy zobaczyć w programie! Jest urządzone w zupełnie innym stylu. Agnieszka jednak nie opatrzyła swojego nagrania podpisem, który mógłby cokolwiek zdradzić. Nie znamy zatem szczegółów, skąd dokładnie pochodzi nagranie. Przypomnijmy, że Agnieszka w ostatnim odcinku programu podjęła już decyzję o przeprowadzce do Wojtka! Mieszkanie chłopaka było...