"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta popłakała się przez internautów! "Po prostu pękłam"

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem!? To pytanie zadaje sobie tysiące fanów tej uroczej pary. Jak wiadomo uczestników obowiązuje umowa, przez co do momentu finału nie mogą zdradzać, czy ich małżeństwo się udało. Jednak jedna z internautek opublikowała dość kontrowersyjny komentarz, na który Agnieszka musiała stanowczo zareagować. Zobaczcie o co chodziło! Zobacz także: QUIZ dla fanów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" - sprawdź jak dużo wiesz o Agnieszce i Wojtku! Internautka zdradziła, że Agnieszka i Wojtek są razem!? Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni będziemy mogli oglądać program "Ślub od pierwszego wejrzenia", na antenie TVN7. Do tego czasu wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy. Ze względu na wiążącą ich umowę z produkcją, nie mogą informować czy pozostali w swoich związkach, do czasu wyemitowania ostatniego odcinka eksperymentu. Jednak dociekliwych fanów nie brakuje! Wiele osób chciałoby już dowiedzieć się, czy Agnieszka i Wojtek pozostali w małżeństwie. Jedna z obserwatorek uczestniczki opublikowała ostatnio komentarz, w którym zasugerowała, że Agnieszka i Wojtek dalej są ze sobą. Na pewno im się udało. Wcześniej Aga pisała że nie ma tajemnicy i może mówić czy im się udało... po prostu są szczęśliwi i nie muszą i nie chcą afiszować się swoim szczęściem. Tv poznała ich i chwała za to! Niech żyją szczęśliwie i wcale nie muszą Wam o tym mówić! Chronią swoją prywatność! - napisała internautka. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca i Agnieszka nigdzie nie zdradziła czy dalej jest z Wojtkiem. Uczestniczka eksperymentu postanowiła odpowiedzieć internautce na ten komentarz. W każdej wiadomości czy komentarzu pisałam, że...