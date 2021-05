"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol żałuje decyzji o rozwodzie?! Zaskakujący wpis uczestnika

Karol i Iga tworzyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W finałowym odcinku miłosnego eksperymentu widzowie poznali decyzję jego uczestników, a Karol nie szczędził mocnych słów na temat swojej żony. Ostatecznie, ku zdziwieniu widzów, decyzję o rozwodzie podjęła nie Iga, a Karol. Kobieta wciąż chciała spróbować rozwijać ich relację, jednak jej partner nie widział ich wspólnej przyszłości.

A moją decyzją przemyślaną, jest sto procent rozwód - wyznał ekspertom.

Czy teraz żałuje swojej decyzji? W mediach społecznościowych uczestnika programu pojawił się wpis, który nie zostawił jego fanom żadnych wątpliwości.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol zadecydował o rozwodzie. Żałuje?

Relacja Karola i Idy była bardzo burzliwa, a widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieprzerwanie obserwowali, jak pomiędzy tą dwójką dochodzi do kolejnych nieporozumień, zgrzytów i kłótni, a niektórzy już od samego początku programu nie wierzyli w to, że tej dwójce się ułoży. Choć na początku Karol walczył o ich związek, szybko zdecydował się poddać. Idze za to również nie odpowiadało wiele rzeczy i uważała, że jest on zbyt małomówny. Internauci mocno komentowali ich relację, a zachowanie Idy nie raz wprawiło w zdziwienie nawet ekspertów programu. Ostatecznie, w finałowym odcinku, Karol stwierdził, że chce rozwodu. Czy dokonał odpowiedniej decyzji?

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie raz obserwowali wszelkie emocje na twarzach uczestników - od smutku, po ekscytacje. Kiedy jednak w finałowym odcinku Karol i Ida usiedli przed ekspertami, do radości było im zdecydowanie daleko. Dziś, jak się okazuje, jest zupełnie inaczej. Karol właśnie opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym jest cały w skowronkach i siedzi uśmiechnięty na leżaku. Fani natychmiast na to zareagowali.

- Super uśmiechnięty, tak trzymać 🙂 - Jest uśmiech 🔥 - Właśnie o taki uśmiech chodzi! 🙃😉 - O proszę jaki radosny 🙂

Jak widać Karol ze "Ślubu od pierwsze wejrzenia" ma się świetnie. Wygląda na to, że choć w jego przypadku miłosny eksperyment nie okazał się udany, nie ma zamiaru tracić czasu na smutek.

Karol opublikował pierwszy wpis od finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak widać uczestnik ma się świetnie, a z jego twarzy nie schodzi uśmiech. Czyżby świadczyło to, że nie żałuje swojej decyzji?

Karol i Iga byli najbardziej kontrowersyjną parą piątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niektórzy z widzów od samego początku nie wróżyli im wspólnej przyszłości.

Ostatecznie, choć Iga chciała kontynuować ich wspólną przygodę, Karol zadecydował o rozwodzie.