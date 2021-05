"Ślub od pierwszego wejrzenia": Pierwsze wspólne zdjęcia Izy i Kamila! "Love, love, love"

Iza i Kamil byli zdecydowanie ulubieńcami widzów zakończonej w piątek 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jako jedyna para w show ogłosili ekspertom, że chcą być dalej razem i... wytrwali w tym postanowieniu. Podziękowali im też za tak idealne dopasowanie. Przyznali, że są ze sobą bardzo szczęśliwi.

Dzięki Wam nasze dni są teraz kolorowe i radosne, bo gdyby nie wy, to by nas tutaj nie było - mówiła Iza.

Teraz para pokazała pierwsze wspólne zdjęcie. Pokazało się równocześnie na profilach instagramowych obojga małżonków. Bardzo symboliczne. Dodatkowo na profilu Kamila pojawił się bardzo wymowny komentarz dotyczący związku. Zobaczcie sami.

Pierwsze zdjęcie Izy i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Jak idzie Izie i Kamilowi po zakończeniu nagrań do "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Jak przekonaliśmy się w finałowym odcinku show, po miesiącu od zakończenia eksperymentu mieli poważny kryzys. Na szczęście małżonkowie nadal walczyli o poprawienie swojej relacji. A jak jest teraz?

Dzień po emisji finałowego odcinka na profilach obydwojga pojawiły się relacje z tym samym zdjęciem. Widać na nim jak trzymają się za ręce. Na profilu Izy pojawiło się też serduszko.

Instagram

Kamil również zamieścił to zdjęcie, a dodatkowo dodał kolejne, z napisem "Love, love, love". A to najlepszy dowód na to, że miłość tych dwojga kwitnie! Gratulujemy i trzymamy kciuki, by tak było dalej!

Instagram

Iza i Kamil jedynym małżeństwem po 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Iza i Kamil są jedyną parą 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", której udało się pozostać w małżeństwie! Nie przetrwał związek wywołującej chyba najwięcej emocji pary - Igi i Karola. Choć Iga chciała dalej być z mężem, Karol przyznał, że nie widzi szans na stworzenie szczęśliwego związku.

A moją decyzją przemyślaną, jest sto procent rozwód - powiedział.

Laura i Maciej początkowo zdecydowali się na kontynuowanie znajomości, a po programie zamieszkali ze sobą. Jednak gdy po miesiącu kamery znów ich odwiedziły sytuacja diametralnie się zmieniła. Okazało się, że on miał wypadek, w którym był ranny. Od tego momentu w ich związku zaczęło się psuć. Maciek przyznał, że jego motywacja do walki o miłość Laury spadła, a ona przyznała, że nic nie poczuła do męża.