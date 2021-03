"Ślub od pierwszego wejrzenia": Widzowie wróżą rozwód Karolowi i Idze. Uczestnik zabrał głos

Internauci są zawiedzeni doborem par przez ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Już na wstępie nie dają szans Karolowi i Idze powtarzając, że najbardziej pasowałby do Izy, która wzięła ślub z Kamilem. Na profilu uczestnika pojawia się coraz więcej komentarzy, w którym widzowie wyrażają swoje niezadowolenie. Karol postanowił zabrać głos i stanąć w obronie programowej żony. Co napisał?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol zabrał głos w sprawie Igi. Widzowie przewidują rozwód

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają za sobą tzw. pierwsze wrażenie. Iga Śmiechowicz była zachwycona swoim mężem i wcale nie zamierzała tego kryć:

Nie chcę iść za bardzo w przód, ale naprawdę pierwsze wrażenie jest fantastyczne. Jest takie, że wow! Broda, wzrost, super, bo to pierwsze co widzisz, to wizualne rzeczy - przyznała.

Karol Maciesz nie był jednak aż tak entuzjastyczny i wylewny na temat pierwszego wrażenie. Postanowił zachować dystans i odpowiedział wprost:

Jak ją zobaczyłem, to było chyba tylko ok i tyle. Mi się bardziej podobają brunetki niż blondynki - stwierdził Karol

Pierwsze wrażenie jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Przed uczestnikami był jeszcze miesiąc spędzony wspólnie. Internauci jednak już na wstępie nie dają szans tej relacji. Swoje spostrzeżenia pozostawili nie tylko na grupach poświęconych show, ale również pod postem Karola na Instagramie:

- Iga fajna, ale nie pasuje do Ciebie

- Też byłam przekonana o doborze Izy... No cóż...

- Tylko Iza do ciebie pasuje

- Karol, ja jestem zaskoczona. Obstawiałam "inną" żonę

Karol postanowił odpowiedzieć zainteresowanym losami jego i Igi internautom:

Za wcześnie, by oceniać. Mamy dopiero połowę sezonu

Ci jednak nie odpuszczali twierdząc, że para nie przetrwa eksperymentu:

Jeszcze mamy siedem odcinków - podsumował

Za nami dopiero jeden odcinek, w którym pary ledwo co zdążyły się zobaczyć. Faktycznie to zbyt wcześnie aby oceniać czy do siebie pasują. W dodatku warto wziąć pod uwagę, że wzięcie ślubu z nieznajomą dla siebie osobą i przysięganie jej miłości przed całą rodziną jest bardzo stresujące. Przed młodymi małżonkami teraz podróż poślubna oraz miesiąc spędzony w swoich miejscowościach. Czy Iga i Karol przetrwają próbę?

Karol stanął w obronie programowej żony. Czy on i Iga przetrwają próbę czasu?

Mat. prasowe

Widzowie nie dają szans Idze i Karolowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy udowodnią im, że się mylą? Trzymamy kciuki i jesteśmy ciekawi, jak potoczyła się ich historia!