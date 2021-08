"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol w końcu pochwalił się pierwszym wspólnym zdjęciem z Laurą!

Paulina i Krzysztof ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " udzielili niedawno wywiadu dla "Dzień Dobry TVN". Opowiedzieli o tym, jak wygląda teraz ich życie. Właśnie spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Na prośbę Pauliny przyszły tata nie zdradził czy będzie to synek czy córeczka. Paulina i Krzysztof dali się poznać jako bardzo wybuchowe osobowości. Jak jest teraz? Uczestnik skomentował ostatni materiał z "Dzień Dobry TVN": Cieszymy się, że nie wszystko pokazali Co zatem ukryli? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": które pary pozostały w małżeństwie? Zebraliśmy dla Was kilka dowodów! Krzysztof komentuje ostatni wywiad w "Dzień Dobry TVN". Co ukryli? Paulina i Krzysztof w ostatnim wywiadzie przyznali, że wciąż pracują nad swoją relacją. Uczestnik wyznał, że gdyby musiał zliczyć wszystkie razy, kiedy się wyprowadzał to byłoby ich ze dwadzieścia. Staramy się mniej walczyć ale starać się, żeby było wszystko dobrze, no ale wychodzi jak wychodzi. Przyznał również, że myśli nad przeprowadzką z rodziną do dużego domu, jednak Paulina jak na razie woli zostać w swoim mieszkaniu. Zdradził, że to właśnie on częściej odpuszcza żonie niż ona jemu. Niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Kompletną wyprawką będą się już martwić po narodzinach malucha. Krzysztof podsumował ostatni wywiad, którego udzielił z żoną i przyznał, że cieszą się, że nie wszystko zostało pokazane na antenie: W sumie z godzinnej spowiedzi stał się konkretnie 5 minutowym skrótem😁😋🎥🎬 Z jednej strony cieszymy się, iż nie było więcej informacji i przekomarzania się nawet podczas wywiadu 😅😅 Serdecznie jeszcze raz dziękujemy za masę miłych wiadomości i wpisów z...