"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia wbija szpilę Tomaszowi! To mocny cios

Nie jest tajemnicą, że związek Julii i Tomasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku nie należał do udanych, więc widzów zupełnie nie zaskoczyła informacja, że małżonkowie chcą się rozwieść. Choć od zakończenia eksperymentu minęło już wiele miesięcy, to jednak fani wciąż żyją wydarzeniami z programu i wracają do relacji Julii i Tomasza podczas Q&A, które często pojawia się na Instagramie uczestniczki 6. edycji programu. O co tym razem zapytali fani i jaką szpilę wbiła byłemu mężowi Julia? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia gorzko o Tomaszu!

Małżeństwo Julii i Tomasza z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudzało wiele emocji wśród fanów show. Największe kontrowersje wywołały oczywiście uwagi Tomasza na temat wyglądu Julii - chłopak dość nieumiejętnie dobierał słowa i sugerował, że jego żona powinna... schudnąć. Jego bezpośrednie wyznania mocno raniły Julię i finalnie sytuacja w ich związku stała się beznadziejna. Julia i Tomasz podjęli decyzję o rozstaniu, a kilka tygodni temu odbyła się ich rozprawa rozwodowa.

Choć etap "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to już przeszłość Julii, to jednak fani w dalszym ciągu dopytują o jej wrażenia związane z show, a także z samym Tomaszem. Tym razem zapytali uczestniczkę 6. edycji eksperymentu, czy Tomasz był dla niej nieatrakcyjny. Julia postanowiła nie bawić się w kurtuazję i przyznała szczerze, że to prawda! Julia dodała również, że nie utrzymuje kontaktów z byłym mężem.

Instagram/Julia Gołębiowska

W kolejnych odpowiedziach Julii podczas Q&A na jej Instagramie dowiedzieliśmy się, że uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest dziś szczęśliwa, a jej związek z nowym partnerem rozwija się. Co więcej, para ma już nawet w planach wspólne zamieszkanie. Przypomnijmy, że niedawno fani martwili się, że Julia rozstała się z chłopakiem, ponieważ w jej mediach społecznościowych pojawiały się wymowne grafiki odnoszące się do rozstań. Na szczęście teraz Julia już uspokoiła swoich obserwatorów.

Instagram/golebiowska.julka/

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć Julii wszystkiego co najlepsze z nowym partnerem! A Wy, śledziliście 6. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z udziałem Julii?