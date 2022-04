"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam i Patrycja spodziewają się dziecka? Uczestnik zabrał głos

Związek Patrycji i Adama ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwał po programie? Widzowie dopatrzyli się na zdjęciu dowodu na to, że ich rodzina może niedługo się powiększyć. Jedna z fanek napisała wprost o symbolu nawiązującym "przyszłych dzieci". Uczestnik nie pozostawił tego bez komentarza.

Adam i Patrycja to uczestnicy 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich relacja w programie rozwijała się powoli. Uczestniczka przyznała przed kamerami, że mimo udziału w eksperymencie i znajomości jego sposobu działania, trudno jest jej tak szybko przełamać bariery, by nie traktować Adama jako obcego mężczyzny. Powoli jednak przełamywali pierwsze lody i z nieśmiałością przyznali, że eksperci dobrali ich bardzo dobrze.

Patrycja cieszyła się, że Adam jest bardzo gadatliwy dzięki czemu "ciągnie ją za język" i pomaga jej pokonać własną nieśmiałość. Również widzowie z coraz większym entuzjazmem śledzą rozwój ich relacji w "Ślubie od pierwszego wejrzenia' oraz bacznie przyglądają się ich aktywności na Instagramie. Jedno z ostatnich zdjęć Adama, na którym pozuje przy domku dla dzieci, skłoniło jedną z fanek do zaskakującego przemyślenia i napisała o "przyszłych dzieciach" uczestnika i Patrycji:

Instagram @official_balektv

Patrycja i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzą coraz większą sympatię internautów. Ze wzruszeniem komentują kolejne sceny obserwowane w programie:

- Miło się na Was patrzy 😍 Dopinguje Wam 🔥 i trzymam kciuki. (a te Pyśki wyznanie z uśmiechem na twarzy i łzami w oczach "A tu chwila od Warszawy, żył sobie taki Adam "" 🙂) Mam nadzieję, że Ci nie uciekła 🙂🥰

- Na początku miałam wątpliwości, ale teraz coraz więcej przesłanek za tym, że może się to udać 😁 Reakcja Patrycji na przybycie do Twojego domu i rozmowa z Mamą - bezcenna. Jesteście naprawdę uroczy! Trzymam kciuki 🍀☺️

- Super podejście, zdrowa relacja nie przereklamowana, nic na siłę nic podpublike. Wszystko w swoim tempie.

- Wszyscy Was wcześniej krytykowali i nagle jak pszczoły skaczące z kwiatka na kwiatek zmienili zdanie o Was po najnowszym odcisku na playerze. Ja jak tylko usłyszałam, że Patrycja ma problemy z wyrażaniem uczuć itp. Trzymałam za Was kciuki od początku, ponieważ jestem identyczna jak Pyśka pod tym jak i innymi względami. Potrzeba chłopa który do nas dotrze, będzie cierpliwy i wyburzy mur, który same sobie stworzyłyśmy. Ja znalazłam takiego faceta, który mnie otworzył, mam nadzieje że na obecną chwile jesteś nim również Ty dla Patrycji:)))