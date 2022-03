Z pozoru niewinny żart Julii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołał niemałe oburzenie wśród jej fanów. Uczestniczka nowej edycji hitu TVN pisząc o emocjach, które odczuwała przed poznaniem męża, Tomasza, wrzuciła do sieci grafikę wykonaną przez jej ojca. Ten postanowił "zwizualizować" jej przyszłego partnera... Wyszło niezręcznie? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia w bezlitosnym wyznaniu do Pawła: "Nie pociągasz mnie fizycznie" Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" śmieje się z sylwetki obcego mężczyzny? W nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jedną z par, która wzięła ze sobą ślub, są Julia i Tomasz. Na razie układa im się całkiem pomyślnie, choć pojawiły się już pierwsze zgrzyty! Julia z kolei na Instagramie postanowiła teraz wrócić do czasów przed ślubem w show! Co napisała? Pamiętam moment, w którym dowiedziałam się, że eksperci znaleźli mi męża i niedługo biorę ślub...😱 Byłam lekko oszołomiona, zestresowana ale jeszcze bardziej podekscytowana i zniecierpliwiona!!! Kiedy już podzieliłam się tą informacją z najbliższymi to każdego dnia o tym rozmawialiśmy, snuliśmy domysły na temat mojego przyszłego męża... - zaczęła swój wpis Julia. Do swojego wpisu Julia dodała grafikę wykonaną przez jej ojca. Ten wyobraził sobie, jak mógłby wyglądać mąż uczestniczki show: Każdy dzień mnie do niego przybliżał, ale że nie należę do osób cierpliwych, to.... naczelny śmieszek naszej rodziny @radek_golebiowski_pl postanowił trochę mi w tym ulżyć i zwizualizował mi mojego "narzeczonego"😂😂😂😂 Jak Wam się podoba ta wersja???!!!! Tato, dzięki!!! Kiedy fani zwrócili jej uwagę, że nie powinna śmiać się z...