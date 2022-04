Dorota i Piotr z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" początkowo zrobili na sobie dobre wrażenie. Ona, delikatna i urocza, on silny i bardzo spokojny. Widzowie od początku nie wróżyli tej parze wspólnej przyszłości, choć w pewnym momencie wydawało się, że przekonali się do pary. Tym razem krytyka spadła na Piotra, który zbyt szybko zaangażował się w programowe małżeństwo, czym może przytłoczyć Dorotę. Sprawdźcie, co myślą o jego zachowaniu fani!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dorota nie czuje się dobrze w towarzystwie Piotra?

Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" początkowo byli sobą zachwyceni i z każdą kolejną chwilą w czasie wesela czuli się ze sobą coraz lepiej. Mąż zagrał dla swojej wybranki na gitarze, a chwile później doszło do pierwszej wymiany czułości. Widzowie zaczęli przekonywać się, że para ma szansę na stworzenie wspólnej przyszłości. Fani znaleźli już nawet kilka dowodów na wspólną przyszłość Doroty i Piotra po programie.

W podróży poślubnej cała magia zniknęła, a uczestniczce show zaczęło przeszkadzać zachowanie Piotra. Fani zgodnie stwierdzili, że Dorota zaczyna "gwiazdorzyć" i nie wróżą jej mężowi sielankowej przyszłości. Po kolejnym odcinku w sekcji facebookowych komentarzy to Piotr stał się obiektem negatywnych opinii. Widzowie zarzucają mu, że zbyt szybko zaangażował się w związek i zaczyna przytłaczać Dorotę, która nigdy nie była w poważnym związku.

- Piotr bardzo się zaangażował, tak mi się wydaje. A Dorotę zaczyna to przytłaczać - Matko! Przecież widać, że ona ma go serdecznie dość. A Piotrek stara się być na siłę miły.

Dorota i Piotr początkowo wydawali się bardzo zaangażowani, jednak z każdą kolejną wspólnie spędzoną chwilą okazuje się, że uczestniczka show znajduje kolejne wady, które drażnią ją u męża. Charyzmatyczna brunetka zaczyna wycofywać się z relacji, a im bardziej ona oddala się od Piotra, tym bardziej on próbuje ją do siebie przekonać. Efekt jest odwrotny do zamierzonego, co nie umknęło uwadze widzów. W komentarzach pojawia się dużo negatywnych opinii, w których fani sugerują Piotrowi, że powinien pozwolić Dorocie przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

- Na początku to ja jej nawet nie lubiłam, ale teraz to ja się jej nie dziwie. Nie zna faceta, chce sobie zobaczyć co i jak. A on tylko by ją całował i obejmował. Bez przesady. Nie zdziwię się jak w końcu go zostawi. - Oboje są dziwni. Piotr wydawał się ogarniętym facetem, a teraz co? Miły na siłę, ona ma go dość. - Daj jej się do siebie przyzwyczaić. A nie wszystko na hura, teraz, zaraz, już.

W komentarzach pojawiło się również wiele wsparcia i ciepłych słów. Wielu widzów wierzy, że ta para wyjaśni sobie wszystko i uda im się stworzyć udany związek.

- Dorotka wygląda jakby dało się z nią dogadać. Trzeba trochę cierpliwości i na pewno się otworzy - Dajcie sobie czas, a 100 pro wam się uda - Super para, poradzicie sobie

