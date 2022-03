To już koniec 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W finałowym odcinku programu dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy Julii i Tomasza, czyli najbardziej kontrowersyjnej pary w show. Przeczucia fanów programu sprawdziły się - para postanowiła się rozwieść! Co dokładnie się działo i jak wyglądają relacje tej dwójki teraz? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Ostra kłótnia Julii i Tomasza! "Nie wyobrażam sobie życia z taką osobą" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia i Tomasz - historia związku Julia i Tomasz dostarczyli widzom 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wielu emocji. Początkowo wydawało się, że ta dwójka naprawdę ma szansę na dogadanie. Choć obydwoje przyznawali, że ich ideał partnera wygląda w ich wyobrażeniach inaczej, to jednak postanowili dać sobie szansę, aby się poznać. Niestety, nie trwało to zbyt długo. Tuż po podróży poślubnej zaczęły się poważne problemy w związku tej dwójki. Kłopoty w relacji Julii i Tomasza zaczęły się, kiedy chłopak zaczął otwarcie mówić o swoich uwagach na temat wyglądu żony . Tomasz bardzo niefortunnie dobierał słowa, które mocno raniły jego żonę . Nie obyło się bez interwencji eksperta, ale nawet w obecności Piotra Mosaka, Tomasz bez ogródek sugerował żonie, że powinna przejść na dietę, a gdyby schudła, to jego zdaniem ich relacja poprawiłaby się. Choć Julia początkowo dzielnie znosiła uwagi męża, w końcu coś w niej pękło. Postanowiła nagle wyjechać od Tomasza i wróciła do rodzinnego Ciechanowa . Eksperci programu starali się załagodzić konflikt małżonków, ale próby mediacji niestety nie przyniosły efektów. Od kilku odcinków widzowie podejrzewali, że tego...