Kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. W przedostatniej odsłonie hitu TVN widzowie dowiedzieli się, jak wyglądają relacje wszystkich par tuż przed ostateczną decyzją. Czy wszystkie pary będą razem? Niestety, sytuacja między Julią a Tomaszem nie wygląda najlepiej. Małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia i w zasadzie nawet nie próbują naprawić swoich relacji. Co ciekawe, w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Julia wyznała, że czasami tęskni za swoim mężem... Internauci zauważyli, że uczestniczka programu zdecydowała się na takie wyznanie po alkoholu. Jak to komentują? Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentują zachowanie Julii Julia jest jedną z uczestniczek najnowszej, szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli ją w parę z Tomaszem. Początkowo wydawało się, że Julia i Tomasz mają szansę stworzyć szczęśliwy związek, jednak wszystko się zmieniło, kiedy mężczyzna zaczął krytykować wygląd swojej żony i sugerować, że powinna schudnąć. Kobieta miała już dość komentarzy męża i wyniosła się z jego domu. Julia wróciła do Ciechanowa, a w ostatnim odcinku zdecydowała się na spotkanie w gronie przyjaciół. Co ciekawe, widzowie zobaczyli wówczas, że Julia pije alkohol i zaczyna wspominać Tomasza... Potrzebowałam takiego wyjścia, takiego o matko, gdzie o niczym się nie myśli, gdzie jest po prostu chwila, gdzie jest po prostu impreza, gdzie jest ten moment... [...] To nie jest takie permanentne, ale mam takie uczucie, że mam momenty takiego zatęsknienia za Tomkiem. Nie wiem skąd się to bierze, ale mam coś takiego- mówiła przed kamerami.