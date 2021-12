Za nami wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wiemy które pary zdecydowały się pozostać w małżeństwie, a które na sto procent chcą się rozwieść. Julia Gołębiowska na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem. Uczestnicy poprzednich edycji zaczęli komentować je bardzo wymownie. Czy to oznacza, że Julia niedługo czymś nas zaskoczy? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kiedy poznamy partnera Julii? 14 grudnia, TVN7 wyemitowało ostatni odcinek 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie eksperci dopasowali do siebie Julię z Tomaszem, Kasię z Pawłem, oraz Anetę z Robertem. Ostatnia z par, jako jedyna zdecydowała się pozostać w małżeństwie. Na profilach w mediach społecznościowych pary pojawiają się urocze zdjęcia, których nie publikowali do tej pory . Kasia z Pawłem początkowo zdecydowali się spróbować, jednak po czasie uznali, że nie potrafią się porozumieć. Julia i Tomasz od początku podeszli do swojego małżeństwa z ogromnym dystansem. Mężczyzna na ślubie starał się zaopiekować żoną, a także podarował jej łańcuszek z serduszkiem, aby okazać jej sympatię. Później nie potrafili się przed sobą otworzyć, co rodziło frustrację obojga małżonków. Zdecydowali się poprosić o pomoc eksperta - Piotra Mosaka. Niestety w trakcie rozmowy z psychologiem, Tomasz powiedział Julii, że kilka lat wcześniej wyglądała lepiej. Zasugerował jej również, że powinna schudnąć . Od tego czasu w ich małżeństwie było coraz gorzej. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia i Paweł są parą? Jest komentarz uczestniczki programu! W 15. odcinku dowiedzieliśmy się, że Julia i Tomasz są zgodni w kwestii rozwodu . Na Instagramie kobiety pojawił się długi wpis, w którym wyjaśnia co wydarzyło się...