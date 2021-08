"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna jest w ciąży. Teraz zdradziła płeć i imię dziecka 

Anita i Adrian ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " spodziewają się drugiego dziecka. Aktualnie są rodzicami Jerzego, a już nie długo na świecie pojawi się ich upragniona córeczka. Od trzeciej edycji show, w którym dali się poznać szerszej publiczności minęło już sporo czasu. Jak im się żyje na co dzień? Adrian niechcący zdradził, że jego żona potrafi dać się we znaki! Anita może nie być zadowolona! Co napisał? Zobacz także: Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są już razem?! Zastanawiająca odpowiedź Wojtka na wpis internauty Adrian szczerze o Anicie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie tylko łączy ludzi w pary ale również daje możliwość poznania nowych przyjaciół. Uczestnicy poprzednich edycji chętnie powiększają swoją "ślubną rodzinkę" o kolejnych uczestników show. Nowi mogą liczyć na wsparcie kolegów, którzy emisję programu o własnych losach w eksperymencie mają już za sobą. W ostatnim odcinku mogliśmy zaobserwować pierwszy kryzys w związku Agnieszki i Wojtka. Powrót z podróży poślubnej nie wpłynął dobrze na uczestniczkę i już na lotnisku nie potrafiła ukryć, że nie ma zbyt dobrego nastroju. Wojtek próbował rozładować sytuację, ale jego żarty nie podobały się Agnieszce. Przy okazji emisji odcinka, Wojtek dodał wpis: Co za nerwy... Co to będzie? Ale odcinek, trochę smutny, trochę zagadkowy... A wy co myślicie, jak to się wszystko zakończy? - zapytał. Wojtek mógł liczyć na komentarz Adriana z 3. edycji, który razem z Anitą wciąż tworzy udane małżeństwo. Myślę, że w domu będzie niezła jatka! - napisał żartobliwie. Internauci podchwycili temat, dodając, że w końcu jest już doświadczony w...