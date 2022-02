Jacek był bohaterem pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik poślubił wówczas Natalię, z którą relacja zakończyła się po miesiącu miłosnego eksperymentu. Jak się później okazało, para zupełnie straciła ze sobą kontakt. Jacek był więc wciąż czekającym na miłość singlem. Ponieważ uczestnik zyskał spore grono fanów, chętnie dzieli się swoją codziennością, a najnowsze zdjęcie uczestnika zelektryzowało fanów. Po latach poszukiwań Jacek w końcu znalazł tę jedyną, z którą świętował walentynki. Na swoim Instagramie pochwalił się uroczymi zdjęciami ze wspólnego, romantycznego wieczoru.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Jacek szczerze o szukaniu miłości: "Nie schylaj się po śmieci..."

Od udziału Jacka w miłosnym show minęło już sporo czasu. Przez ten czas zdążyło powstać już 6 edycji programu, a 7. fani będą mogli oglądać już niedługo! Uczestnicy programu udowodnili, że można znaleźć miłość, a ze spontanicznych małżeństw potrafią powstać rodziny pełne miłości. Dzięki temu, że Jacek przyjaźnił się z bohaterami show, internauci zawsze wiedzieli, co u niego słychać. Fani przez chwilę nawet myśleli, że Jacek i Iza z 5. edycji są razem! Oboje jednak szybko zaprzeczyli tym plotkom. Okazuje się jednak, że fani mieli nosa co do tego, że uczestnik jest zakochany.

- Pierwsze od bardzo dawna niesamotne walentynki 😁 - pochwalił się na swoim Instagramie.

jacekw85/Instagram

Uczestnik pokazał powabne nogi ukochanej, ale do zdjęć dodał także przepis na znalezienie prawdziwej miłości. Jacek zachęca, by najpierw pokochać siebie i zrezygnować z randek z "byle kim", bo mogą one przysłonić nasz obraz na tę jedyną, czy jedynego:

- Zawsze jak słyszałem słowa: "pojawi się ktoś w odpowiednim momencie, żeby przestać gonić..." Wielokrotnie nie wierzyłem .....

Dobrze Ci radzę - poczekaj na kogoś, kto będzie wart Twojego uczucia, zamiast wiązać się z byle kim. Nie schylaj się po śmieci, bo możesz przez to nie zauważyć prawdziwego skarbu. Najpierw polub i pokochaj siebie. Daj sobie czas. Miłość to najważniejsza rzecz na świecie. Zdecydowanie nie ma co się z nią spieszyć - radzi uczestnik.

jacekw85/Instagram

Jacek na Instagramie zdradził także przy okazji, że jest ze swoją partnerką od niedawna. Świadczyć mają o tym słowa, które dołączył do zdjęcia z ukochaną:

- Nawet niewiele czasu spędzonego z właściwą osobą, może wywrzeć ogromny wpływ - wyjaśnia uczestnik.

Wygląda więc na to, że Jacek jest poważnie zakochany, a uczucie mocno zmieniło jego życie! A jak uczestnik zdecydował się świętować walentynki? Jacek obdarował ukochaną obowiązkowymi, czerwonymi różami, a także przygotował romantyczną kolację. Jednak zamiast menu z kilku dań na stole wylądowała uwielbiana przez wszystkich pizza!

jacekw85/Instagram

Zdjęcia z romantycznego wieczoru zupełnie podekscytowały fanów, ale także uczestników miłosnego eksperymentu. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy:

- Cudownie ❤️ już niedługo poznam twoje szczęście :))) - napisała Agnieszka Łyczakowska.

- No w końcu ! ❤️❤️❤️ gratki misiaki - dodała Iza z 5. edycji.

- Gratuluję ! Tak bardzo się cieszę :) mądre słowa ;) warto poczekać ... i piękne nogi 😉

- Bardzo się cieszę 😍 szczęścia!!! I dużo miłości❤️ - komplementują internauci.

- Wspaniale, kiedy ją poznamy? - dopytują się fani.

Jacek nie wyjawił, kiedy przedstawi ukochaną fanom. Jesteście ciekawi kim jest długonoga ukochana uczestnika?